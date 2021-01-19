OBOZREVATEL TV покаже унікальний фільм про космічний потенціал України: відеоанонс

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Кіно
1,5 т.
OBOZREVATEL TV покаже фільм про космічний потенціал України

OBOZREVATEL TV покаже унікальний фільм "Український космос" про можливий потенціал та шанс нашої країни на підкорення космічного простору.

У ньому – про основні підприємства галузі, талановитих фахівців та амбіційну молодь – майбутнє держави. У нашому відеоанонсі ознайомтеся з основними посилами стрічки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"КБ "Південне" і "Південмаш" – два найбільших підприємства машинобудівної космічної галузі України. Дніпро, Антарес, Зеніт, Циклон, Січ, Вега – це назви ракет-носіїв та супутників, які виробляють на цих підприємствах і які відомі усьому світу. Талановита молодь, яка навчається в українських університетах і бажає підкорювати космос. Фахівці міжнародного рівня, які діляться своїми знаннями і досвідом з майбутніми Корольовими. Про космічний потенціал та про те, чи є в України шанс на підкорення космічного простору. У нашому фільмі "Український космос"", – йдеться в анонсі до стрічки.

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