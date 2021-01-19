OBOZREVATEL TV покаже унікальний фільм про космічний потенціал України: відеоанонс

OBOZREVATEL TV покаже унікальний фільм "Український космос" про можливий потенціал та шанс нашої країни на підкорення космічного простору.

У ньому – про основні підприємства галузі, талановитих фахівців та амбіційну молодь – майбутнє держави. У нашому відеоанонсі ознайомтеся з основними посилами стрічки (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"КБ "Південне" і "Південмаш" – два найбільших підприємства машинобудівної космічної галузі України. Дніпро, Антарес, Зеніт, Циклон, Січ, Вега – це назви ракет-носіїв та супутників, які виробляють на цих підприємствах і які відомі усьому світу. Талановита молодь, яка навчається в українських університетах і бажає підкорювати космос. Фахівці міжнародного рівня, які діляться своїми знаннями і досвідом з майбутніми Корольовими. Про космічний потенціал та про те, чи є в України шанс на підкорення космічного простору. У нашому фільмі "Український космос"", – йдеться в анонсі до стрічки.