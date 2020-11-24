Obozrevatel розігрує квитки на документальний фільм "ЮКІ"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Кіно
1,1 т.
OBOZREVATEL проводить розіграш квитків на документальний фільм

OBOZREVATEL проводить розіграш квитків на документальний фільм "ЮКІ". Тепер Україна нарешті дізнається про героїв, чиї імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL.

Конкурс проходить на Faceook-сторінці видання. Умови досить прості:

  • підписатись на сторінки Obozrevatel і Universal Pictures

  • лайкнути конкурс та поділитись з друзями

  • в коментарях вкажіть свого улюбленого гравця з хокею і позначте друга, з ким підете на фільм (через @)

Переможців буде декілька за умови, що їхні сторінки будуть відкриті. Подарунки:

  • 1-3 місця: квитки та сувеніри

  • 4-5 місця: квитки

Розіграш відбудеться 29 листопада.

Довідка про документальний фільм "ЮКІ": Їхні історії викликають захват та мотивують! Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати до тріумфу — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL. Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, що у різні епохи здобували світову славу за океаном. Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ! Настав час пишатися ними і на їхній рідній землі — в Україні. "ЮКІ" — реальні історії перемог вільних українців!

Розіграш квитків на фільм