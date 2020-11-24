Obozrevatel розігрує квитки на документальний фільм "ЮКІ"

OBOZREVATEL проводить розіграш квитків на документальний фільм "ЮКІ". Тепер Україна нарешті дізнається про героїв, чиї імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL.

Конкурс проходить на Faceook-сторінці видання. Умови досить прості:

підписатись на сторінки Obozrevatel і Universal Pictures

лайкнути конкурс та поділитись з друзями

в коментарях вкажіть свого улюбленого гравця з хокею і позначте друга, з ким підете на фільм (через @)

Переможців буде декілька за умови, що їхні сторінки будуть відкриті. Подарунки:

1-3 місця: квитки та сувеніри

4-5 місця: квитки

Розіграш відбудеться 29 листопада.

Довідка про документальний фільм "ЮКІ": Їхні історії викликають захват та мотивують! Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати до тріумфу — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги — NHL. Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, що у різні епохи здобували світову славу за океаном. Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ! Настав час пишатися ними і на їхній рідній землі — в Україні. "ЮКІ" — реальні історії перемог вільних українців!