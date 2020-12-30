Новорічні українські мюзикли: топ-10 популярних стрічок
Напередодні Нового 2021 року хочеться дива та справжньої казки. Підняти настрій вам допоможуть перегляди популярних українських мюзиклів, які наповнені усією атмосферою свята.
У кінострічках взяли участь безліч відомих акторів, виконавців та інших зірок. Детальніше про мюзикли – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL."Вечори на хуторі біля Диканьки"
Весела історія про те, як в різдвяну ніч в українському селі всіх поплутав біс і як могутньому ковалю Вакулі вдалося подолати нечисту силу і добути для своєї нареченої царські черевички.
За задумом авторів у новорічному фільмі-мюзиклі є все, що описано Андерсеном в його відомій казці "Снігова королева", але з атрибутами сучасного світу.
Дія розгортається в містечку Сорочинці, куди з усіх кінців світу щороку прибувають торговці, співаки, актори, цигани і навіть чорт, вигнаний за чесноту з пекла. Вони організовують знаменитий Сорочинський ярмарок.
Це нова сучасна версія музичної казки, написаної в 1981 році Сергієм Нікітіним і Віктором Берковським на вірші Веніаміна Смєхова. Аранжування до старих мелодій написав київський композитор Дмитро Клімашенко.
Український фільм-мюзикл з Володимиром Зеленським, Анастасією Приходько, Євгеном Кошовим та Нонною Гришаєвою в головних ролях. Новорічна стрічка про кохання запорізького козака Євгена та доньки старости козацького села Поліни, які незважаючи на різні перешкоди все одно будуть разом.
Іван і Валя Будько вирішують зустріти цей Новий рік скромно, у рідних Кучугурах, навіть без ялинки та святкового столу. Але несподівано до них приїжджають свати Ольга і Юрій Ковальови. І онучка Женя з ними. А погода під Новий Рік видалася моторошна – хуртовина та замети...
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Як повідомляв OBOZREVATEL, названо топ-10 фільмів 2020 року, які варто подивитися кожному.