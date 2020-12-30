Новорічні українські мюзикли: топ-10 популярних стрічок

Іван і Валя Будько вирішують зустріти цей Новий рік скромно, у рідних Кучугурах, навіть без ялинки та святкового столу. Але несподівано до них приїжджають свати Ольга і Юрій Ковальови. І онучка Женя з ними. А погода під Новий Рік видалася моторошна – хуртовина та замети...