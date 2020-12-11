Новорічні мультфільми, які занурять в атмосферу свята: що варто подивитися з дітьми

Софія Ковнір Кіно 11:43, 11.12.2020 Оновлено: 11:45, 11.12.2020

Холодний зимовий вечір можна провести разом з родиною за переглядом новорічних мультфільмів. Чудові картини піднімуть святковий настрій і повністю занурять у казковий світ.

Ці шедеври допоможуть поринути в приємну атмосферу не тільки малюкам, але і дорослим. Детальніше про кожен мультфільм – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Різдвяний Мадагаскар

  • Санта Клаус поспішає на своїх санях вчасно доставити подарунки дітям на Різдво, але його сани ламаються і він потрапляє в аварію...

Секретна служба Санта Клауса

  • Ви можете заглянути на різдвяну "кухню" і побачити, як готуються подарунки.

Вартові легенд

  • Історія про Санта Клауса, кролика, Зубну фею і Пісочну людину, які трудяться на благо дітей і охороняють їх сни.

Грінч

  • Грінч живе в темній печері на вершині гори подалі від усіх, хто готується до Нового року. Вони шумлять, тому Грінч вирішує вкрасти свято...

Крижане серце

  • Ельза має здатність створювати лід і сніг. Вона користується своєю магією, коли грає з молодшою сестрою Анною і випадково потрапляє в її голову...

Снігова королева

  • Маленька Герда відправляється в небезпечну подорож до злої Снігової королеви, щоб врятувати свого брата Кая...

Ніко: шлях до зірок

  • Молодому північному оленю на ім'я Ніко сниться, що його батько – один з літаючих оленів Санта Клауса. Він тікає зі свого будинку, щоб взяти льотні уроки у свого друга...

Ведмеді-сусіди: зимові канікули

  • Зима – час сплячки. Але лісові звірі, які готуються до Нового року, ніяк не дають незадоволеним ведмедикам заснути...

Барбі: чудесне Різдво

  • Мультфільм розповідає про пригоди Барбі та її сестричок напередодні довгоочікуваного свята. Різдво наближається і сестри збираються провести його в Нью-Йорку.

Полярний експрес

  • Історія розповідає про хлопчика, що майже перестав вірити в Санта Клауса, за яким в святвечір приїхав чарівний поїзд, що прямує на Північний Полюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо популярні новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.

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