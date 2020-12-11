Новорічні мультфільми, які занурять в атмосферу свята: що варто подивитися з дітьми

Холодний зимовий вечір можна провести разом з родиною за переглядом новорічних мультфільмів. Чудові картини піднімуть святковий настрій і повністю занурять у казковий світ.

Ці шедеври допоможуть поринути в приємну атмосферу не тільки малюкам, але і дорослим. Детальніше про кожен мультфільм – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Санта Клаус поспішає на своїх санях вчасно доставити подарунки дітям на Різдво, але його сани ламаються і він потрапляє в аварію...

Ви можете заглянути на різдвяну "кухню" і побачити, як готуються подарунки.

Історія про Санта Клауса, кролика, Зубну фею і Пісочну людину, які трудяться на благо дітей і охороняють їх сни.

Грінч живе в темній печері на вершині гори подалі від усіх, хто готується до Нового року. Вони шумлять, тому Грінч вирішує вкрасти свято...

Ельза має здатність створювати лід і сніг. Вона користується своєю магією, коли грає з молодшою сестрою Анною і випадково потрапляє в її голову...

Маленька Герда відправляється в небезпечну подорож до злої Снігової королеви, щоб врятувати свого брата Кая...

Молодому північному оленю на ім'я Ніко сниться, що його батько – один з літаючих оленів Санта Клауса. Він тікає зі свого будинку, щоб взяти льотні уроки у свого друга...

Зима – час сплячки. Але лісові звірі, які готуються до Нового року, ніяк не дають незадоволеним ведмедикам заснути...

Мультфільм розповідає про пригоди Барбі та її сестричок напередодні довгоочікуваного свята. Різдво наближається і сестри збираються провести його в Нью-Йорку.

Історія розповідає про хлопчика, що майже перестав вірити в Санта Клауса, за яким в святвечір приїхав чарівний поїзд, що прямує на Північний Полюс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше названо популярні новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.