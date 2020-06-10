Нові українські фільми та мультфільми: 7 найкращих стрічок для перегляду з дітьми

Український кінематограф не забуває про дітей, тому за останні кілька років порадував багатьма гідними проектами.

Це цікаві пригодницькі фільми та мультфільми, які можна дружно дивитися всією сім'єю. OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила", 2018

3D-мультфільм "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила" став першим українським мультфільмом, який вийшов в прокат у Китаї, а всього його побачили понад 50 країн. У цілому фільм про кохання Руслана і Людмили в кінотеатрах світу подивилися більше двох мільйонів глядачів.

"Микита Кожум'яка", 2016

Мультфільм "Микита Кожум'яка" завоював національну премію "Золота Дзиґа" у 2017 році як найкращий анімаційний фільм. Зараз він вже доступний для перегляду на YouTube.

"Фокстер і Макс", 2019

Цей фільм українського виробництва вже підкорив експертів, здобувши перемогу на церемонії "Золота Дзиґа" та отримавши безліч позитивних відгуків від кіноманів. Школяр Макс дуже не впевнений у собі і потрапляє в безліч пригод. Якось він малює на стіні собаку, яка оживає. Виявляється, це нанотехнологія, яка допомагає робити роботів майбутнього: за розробкою влаштовують справжнє полювання, тому хлопчик зі своїм новим другом змушені захищатися.

"Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво", 2020

Козак Семен не боявся жодних ворогів на полі бою, проте якось йому довелося зіткнутися зі справжнім Нечистим. Він першим із козаків потрапив до пекла і тепер має зробити все, щоб знайти вихід із ситуації.

"Іван Сила", 2013

Історія силача, який залишався вірним своїм принципам і залишався людяним. Прототипом головного героя став Іван Фірцак, який 1928 року став найсильнішою людиною на планеті. На піку своєї слави він розірвав усі контракти і повернувся до України.

"Дронині Мандрони", 2020

Легка музична комедія про 11-річного хлопчика, який мріє стати програмістом та отримати стипендію на навчання в університеті. Але замість бажаного шляху до слави він потрапляє в літній табір і робить несподівані відкриття.

"11 дітей з Моршина", 2019

Українське місто Моршин засновано на місці, де впав метеорит, і має запаси металу осмію. Аферистка Сніжана придумує хитрий план, щоб заволодіти ними, але несподівано на її шляху стають 11 дітей, готових захищати рідний край.

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