Нові серіали з високим рейтингом, які вийшли в січні 2021

Зазвичай узимку виходить мало кінопрем'єр, однак через пандемію і попит на захопливі серіали великі шоуранери Netflix та Amazon Prime вирішили порадувати своїх глядачів гідними новинками.

Новий серіал за Кінгом, повернення на екрани популярного й дуже привабливого актора, кримінал і приголомшливі трилери – все це чекає цінителів хороших багатосерійних картин у січні 2021 року. OBOZREVATEL зібрав в одній добірці найкращі нові серіали цієї зими, які вже доступні до перегляду.

1. Your Honor/"Ваша честь"

Перша серія кримінальної драми вийшла на каналі Showtime 6 грудня. "Ваша честь" розповідає історію шанованого судді, який береться покривати власного сина, який збив людину і кинув її помирати. Серіал уже набрав досить високі рейтинги. Так, наприклад, рейтинг серіалу на IMDb досяг 8.3 балів. До того ж у головній ролі знявся Браян Кренстон, відомий за серіалом "У всі тяжкі".

2. The Wilds/"Нетрі"

Прем'єра нового трилера "Нетрі" від Amazon Prime відбулася 11 грудня. За сюжетом серіалу, дівчатка-підлітки потрапляють на безлюдний острів унаслідок авіакатастрофи. Їм доведеться не тільки подбати про своє виживання, а й зіткнутися з підлітковими проблемами. Критики вже порівнюють серіал із культовою багатосерійною картиною "Залишитися в живих" та екранізацією "Володаря мух".

3. The Stand/"Протистояння"

Екранізація одного з найвідоміших романів Стівена Кінга вийшла дуже вчасно. Річ у тім, що в центрі сюжету – епідемія вірусу, після якої у світі вимирає 99% населення. Ті, що вижили, повинні боротися з Рендаллом Флеггом, якого називають посланцем диявола. Перша серія серіалу вийшла 17 грудня, остання ж з'явиться на екранах уже в середині лютого. Головні ролі виконали Олександр Скарсгард і Вупі Голдберг.

4. Lupin/"Люпен"

"Люпен" став першим французьким серіалом, який дебютував у десятці найкращих на Netflix буквально за тиждень. Так, відразу всі серії першої частини вийшли 8 січня, і серіал вже потрапив у список найліпших у США та інших країнах. Дія "Люпена" розгортається в сучасному Парижі, а в центрі сюжету опинився інтелігентний злодій Ассан Діоп, який із дитинства зачитувався книгами про Арсена Люпена. Головну роль зіграв Омар Сі, відомий за фільмом "1+1".

5. The Pembrokeshire Murders/"Вбивства в Пембрукширі"

Ще один детективний серіал "Вбивства в Пембрукширі" з досить високим рейтингом IMDb 7.6. Серіал переносить нас в англійське містечко Пембрукшир, яке у 80-і роки 20-го століття стрясали жахливі злочини. Детектив Стів Вілкінс через десятки років починає розслідувати вбивства, які ніхто так і не зміг розкрити. Всі три епізоди серіалу вже вийшли та доступні для перегляду в інтернеті.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про 10 довготривалих серіалів, які допоможуть пережити локдаун. У добірку увійшли відомі й культові багатосерійні шоу, які виходили роками. Так, наприклад, серіал "Друзі" налічує 10 сезонів, а "Надприродне" – цілих 15.