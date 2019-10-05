Головна Новини
6 жовтня • оновлено в 18:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Нова реклама Путіна?" У постері з Бондом побачили "російський слід"

4.7т Читати матеріал російською

У постері нового фільму про агента 007 "Бонд 25", який вийде на екрани в 2020 році, побачили "російський слід".

У Telegram-каналі критика Тетяни Шорохової "Кімкібабадук" оприлюднено рекламу з Деніелом Крейгом на тлі обшарпаної стіни.

"Здається, постер нового Бонда знімали в Пітері – у нас точно такі ж обшарпані стіни (але може це й спецефекти)", – йдеться в описі.

Постер із Крейгом

Постер із Крейгом

"Кімкібабадук"

Новини
Фільм "Джокер" вийшов у прокат: трейлер і перші відгуки

У свою чергу, на каналі імені Євгенії Мілової "Московська Сторожова" постер зв'язали із президентом РФ Володимиром Путіним.

У постері з Бондом побачили "російський слід"

У постері з Бондом побачили "російський слід"

"У цьому постері досить переробити рік на 2024 і передвиборна агітація п'ятого терміну Володимира Путіна готова", – посміялися в Telegram-каналі.

"Нова реклама Путіна?" У постері з Бондом побачили "російський слід"
"Нова реклама Путіна?" У постері з Бондом побачили "російський слід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що у 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актриса Лаша Лінч. Всі подробиці про стрічку можна дізнатися в нашому матеріалі.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Деніел Крейг Володимир Путін
Теги
кіно шоу-бизнес Джеймс Бонд
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
12
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кеуш Ксения
Кеуш Ксения
Как будто в мире мало чего происходит, чтобы такой бред писать♀
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel