"Нова реклама Путіна?" У постері з Бондом побачили "російський слід"

У постері нового фільму про агента 007 "Бонд 25", який вийде на екрани в 2020 році, побачили "російський слід".

У Telegram-каналі критика Тетяни Шорохової "Кімкібабадук" оприлюднено рекламу з Деніелом Крейгом на тлі обшарпаної стіни.

"Здається, постер нового Бонда знімали в Пітері – у нас точно такі ж обшарпані стіни (але може це й спецефекти)", – йдеться в описі.

Постер із Крейгом "Кімкібабадук"

У свою чергу, на каналі імені Євгенії Мілової "Московська Сторожова" постер зв'язали із президентом РФ Володимиром Путіним.

У постері з Бондом побачили "російський слід"

"У цьому постері досить переробити рік на 2024 і передвиборна агітація п'ятого терміну Володимира Путіна готова", – посміялися в Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні стало відомо, що у 25-му фільмі про Джеймса Бонда головну роль зіграє темношкіра актриса Лаша Лінч. Всі подробиці про стрічку можна дізнатися в нашому матеріалі.

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