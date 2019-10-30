Нова "Гра престолів": в НВО прийняли кардинальне рішення

Телеканал HBO скасував вихід одного з приквелів "Гри престолів", але анонсував вихід серіалу про Таргарієнів, який отримає назву "Будинок драконів".

Про це повідомляє Variety. За даними видання, про скасування проекту знімальній групі і акторам розповіла сценарист і шоураннер Джейн Голдман.

Кадр із серіалу "Гра престолів"

Дія скасованого приквела за сценарієм Голдман розгорталася за тисячу років до подій "Гри престолів" і була присвячена, зокрема, першій битві людей з білими ходоками. Одну з ролей у новому серіалі повинна була зіграти Наомі Уоттс. Пілотна серія була знята влітку. Як пише THR, у керівництва HBO виникли до неї претензії.

Наомі Уоттс film.ru

Дія "Будинку драконів" розгорнеться за 300 років до подій "Гри престолів" і буде розповідати про правління династії Таргарієнів. Сценаристами виступлять Райан Кондао і Джордж Мартін.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm - Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення головної телевізійної премії світу "Еммі". Зірка "Гри престолів", виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн Емілія Кларк з'явилася на килимовій доріжці в провокаційному вбранні Valentino Haute Couture темно-синього відтінку.

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