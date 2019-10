Нова "Гра престолів": в НВО прийняли кардинальне рішення

Телеканал HBO скасував вихід одного з приквелів "Гри престолів", але анонсував вихід серіалу про Таргарієнів, який отримає назву "Будинок драконів".

Про це повідомляє Variety. За даними видання, про скасування проекту знімальній групі і акторам розповіла сценарист і шоураннер Джейн Голдман.

Дія скасованого приквела за сценарієм Голдман розгорталася за тисячу років до подій "Гри престолів" і була присвячена, зокрема, першій битві людей з білими ходоками. Одну з ролей у новому серіалі повинна була зіграти Наомі Уоттс. Пілотна серія була знята влітку. Як пише THR, у керівництва HBO виникли до неї претензії.

Дія "Будинку драконів" розгорнеться за 300 років до подій "Гри престолів" і буде розповідати про правління династії Таргарієнів. Сценаристами виступлять Райан Кондао і Джордж Мартін.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm