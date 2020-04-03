"Ніщо не трапляється двічі": чи буде третій сезон популярного серіалу Байрак

Вчора, 2 квітня, в Україні була показала фінальна серія популярного серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі – 2". Тепер багатьох глядачів цікавить питання, чи буде третій сезон серіалу.
Так, на своїй сторінці в Instagram Байрак відповіла шанувальникам з приводу продовження "Ніщо не трапляється двічі".
кадр з відео
Зокрема, багато шанувальників зазначили, що фінал серіалу вийшов досить відкритий, і хотілося б побачити життя головних героїв через деякий час. Особливо увагу глядачів привернула історія Маши Богданової та Вадима Огнєва.
Однак у коментарях під одним з постів в Instagram режисер заявила, що 24 серія – фінальна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чим закінчився популярний серіал "Ніщо не трапляється двічі – 2 ''.
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