"Ніщо не трапляється двічі": чи буде третій сезон популярного серіалу Байрак

Вчора, 2 квітня, в Україні була показала фінальна серія популярного серіалу Оксани Байрак "Ніщо не трапляється двічі – 2". Тепер багатьох глядачів цікавить питання, чи буде третій сезон серіалу.

Так, на своїй сторінці в Instagram Байрак відповіла шанувальникам з приводу продовження "Ніщо не трапляється двічі".

кадр з відео

Зокрема, багато шанувальників зазначили, що фінал серіалу вийшов досить відкритий, і хотілося б побачити життя головних героїв через деякий час. Особливо увагу глядачів привернула історія Маши Богданової та Вадима Огнєва.

Однак у коментарях під одним з постів в Instagram режисер заявила, що 24 серія – фінальна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, чим закінчився популярний серіал "Ніщо не трапляється двічі – 2 ''.

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