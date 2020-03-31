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31 березня • оновлено в 10:27
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"Ніщо не трапляється двічі – 2": в Україні запустили продовження популярного серіалу Байрак

3.4т
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30 березня в Україні відбувся показ прем'єрних серій популярного серіалу "Ніщо не трапляється двічі – 2" режисера Оксани Байрак.

Як повідомляє прес-служба СТБ, події в другому сезоні розгортаються через дев'ять місяців з моменту закінчення першої частини (щоб подивитися перші дві серії, доскрольте до кінця сторінки).

"Ніщо не трапляється двічі – 2": в Україні запустили продовження популярного серіалу Байрак

КП

Так, у 17 і 18 серіях глядачі побачать Вадима Огнєва, який позбувся кримінального минулого, продав своє майно й тепер веде відокремлене життя на далекому острові разом з дочкою Катюшею. Втім, почуття до Маші змушують Вадима залишати для коханої "підказки".

Маша з чоловіком Борисом і їхньою дочкою Іринкою живуть в Батумі. До неї в гості приїжджає подруга дитинства Аллочка з подарунком для дівчинки. Але напис, який Маша побачить на підставці іграшки, шокує її. Вона планує шукати Катюшу, місце розташування якої вона вирахувала за підказками на ляльках.

"Ніщо не трапляється двічі – 2": в Україні запустили продовження популярного серіалу Байрак

stb.ua

У змужнілого Гліба починаються проблеми зі здоров'ям, а теледіва Аглая Калініна дізнається про зраду чоловіка. Тим часом з в'язниці звільняється Герман Піковий, як дві краплі води схожий на Юру Потєхіна, загиблого коханого Аглаї... Він отримає завдання від старого подільника: потрібно вкрасти у якогось професора дорогу картину, а на її місце повісити копію. Герман, який хоче спокою після відсидки, вирішує все ж взятися наостанок за цю легку справу. Чим обернеться для Германа ця авантюра?

"Ніщо не трапляється двічі – 2": в Україні запустили продовження популярного серіалу Байрак

кадр із серіалу

Дивитися онлайн "Ніщо не трапляється двічі 2":

Серія 1

Серія 2

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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