Нікулін, Миронов, Гурченко: скільки отримували за зйомки легенди кіно СРСР

У наш час практично всі кіностудії існують завдяки приватним коштам, а зірки фільмів і серіалів можуть похвалитися значними гонорарами.

Але за часів СРСР все було по-іншому: зарплати артистів строго регламентувалися урядом, а розмір їх залежав від розряду і досвіду. Скільки за зйомки отримували Юрій Нікулін, Андрій Миронов та інші легенди радянського кіно, розповідає OBOZREVATEL.

Юрій Нікулін у фільмі "Діамантова рука" (1969) кадр з фільму

Так, якщо середня зарплата громадянина СРСР становила до 200 рублів, то радянські актори в 50-70-х роках отримували за фільм від 400 до 2000 рублів. Не за один день зйомок, а за весь фільм.

При цьому багато з них були співробітниками кіностудій (Ленфільм, Мосфільм і т.д.) і отримували від 80 до 450 рублів щомісячного окладу.

Розмір зарплати залежав також від довжини кінострічки, від зайнятості артиста на зйомках, від його розряду та інших моментів.

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Але, як і зараз, в СРСР було таке поняття як "зірки кіно", зарплата яких була більшою, ніж у звичайних артистів.

Наприклад, легенди радянського кіно Андрій Миронов, Євген Леонов, Юрій Нікулін могли отримувати від 3 до 5-6 тисяч рублів за зйомки у фільмі.

Так, за зйомки в комедії "Кавказька полонянка" (1967) Олександр Дем'яненко, який виконав роль Шурика, отримав 5,520 тисячі рублів, Юрій Нікулін – 4,238 тисячі рублів, Георгій Віцин – 3,389 тисячі рублів, Євген Моргунов – 1,979 тисячі рублів, Наталя Варлей – 1,219 тисячі рублів, Фрунзик Мкртчян – 939 рублів.

За кадром зйомки "Діамантової руки", 1968 рік yakapitalist.ru

За роботу у фільмі "Діамантова рука" (1969) Юрій Нікулін отримав гонорар у розмірі 5,188 тисячі рублів, Анатолій Папанов – 2,288 тисячі рублів, Андрій Миронов – 1,920 тисячі рублів, Ніна Мордюкова – 1,531 тисячі рублів, Світлана Світлична – 346 рублів.

Людмила Гурченко за зйомки в новорічній комедії "Карнавальна ніч" (1956) отримала 3 тисячі 250 рублів.

А В'ячеслав Тихонов за головну роль у серіалі "Сімнадцять миттєвостей весни" отримав 5,500 тисячі рублів гонорару.

Людмила Гурченко у фільмі "Карнавальна ніч" (1956) кадр з фільму

Відзначимо, доходи легенд радянського кіно були відносно невеликими, особливо, якщо порівнювати з гонорарами їхніх західних колег тих часів.

Так, наприклад, за роль Клеопатри Елізабет Тейлор на початку 60-х отримала 1 мільйон доларів, "батько Супермена" Марлон Брандо в кінці 70-х заробив 3,7 мільйона доларів за роль, Джулі Ендрюс 1970 року за участь у фільмі "Дорога Лілі" отримав 1,1 мільйона доларів.

Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра" (1963) кадр з фільму

При цьому, як відомо, всі кінофільми, відзняті в Радянському Союзі, належали державі. Тому відсотків від показів не отримував жоден актор.

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