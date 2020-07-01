Америка сейчас лидирует по количеству случаев коронавируса. Поэтому хайп на этой теме только достигает своего пика. Что уже только не придумывали…

Но однозначно переплюнул всех оскароносный сценарист Чарльз Рэндольф ("Игра на понижение"). Он напишет сценарий и станет режиссером драмы о первых неделях эпидемии в китайском Ухане. Пока Рэндольф не придумал, как назовет свое творение, но в новостях картину окрестили "Безымянным уханьским проектом".

Кинофильм должен описать первые недели борьбы китайских врачей с новым заболеванием. Большинство сцен снимут в Китае с местными киноактерами. Кроме того, съемочная команда также будет китайской. Так сказать, для полной атмосферы. Однако также запланированы съемки и за границей.

Финансировать режиссерский дебют Чарльз Рэндольфа будет кинокомпания SK Global. Ранее она прославилась ромкомом "Безумно богатые азиаты" и драмой в стиле Дикого Запада "Любой ценой". Поэтому непонятно, на что же больше будет похож фильм — на вестерн или на романтическую комедию. Пожалуй, оставим это на совести киношников.

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