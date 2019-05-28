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З'явився трейлер п'ятої серії "Чорнобиль" від HBO

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НВО опублікував трейлер п'ятого фінального епізоду міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС (щоб подивитися, прокрутіть сторінку донизу).

П'ятий епізод вийде на екрани 3 червня 2019-го під назвою "Вічна пам'ять".

Серіал "Черобиль"

Серіал "Черобиль"

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"Одразу кидається в очі!" Інженер ЧАЕС вказав на ляпи HBO з "Чорнобилем"

Серіал складається із п'яти епізодів. У головних ролях – Емілі Уотсон, Джаред Харріс і Стеллан Скашгорд, який грає заступника голови Ради міністрів СРСР Бориса Щербину.

В Україні серія буде доступна для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, яка включає колекцію "Амедіатека".

Дивитися онлайн трейлер п'ятої серії "Чорнобиль"

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка і мисливець 2").

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

Третя серія вийшла на екрани у понеділок, 20 травня. Вона називається "Відкрийся, Земле".

Четверта серія "Чорнобиля" під назвою "Щастя всього людства" з'явилася у мережі 28 травня.

Як раніше писав OBOZREVATEL, дозиметрист, один із ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють все занадто перебільшено.

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Теми
Телесеріал "Чорнобиль"Чорнобильська зона
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобиль
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