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Зірку фільмів ''Брат'' розлютила ідея зняти продовження з Джигурдою

1.6тЧитати матеріал російською

Російський актор Віктор Сухоруков, зірка фільмів "Брат" nf "Брат-2" гнівно відреагував на ідею зняти третю частину культової картини за участю одіозних особистостей на кшталт Микити Джигурди та "сінтолового качка" Кирила Тєрьошина.

У своїй бесіді з телеканалом 360 Сухоруков, який зіграв у картинах одну з головних ролей, назвав ідею дурістю і маренням.

Зірку фільмів ''Брат'' розлютила ідея зняти продовження з Джигурдою

Фото: iz.ru

"Навіть чути про це не хочу, не можу, і знати цих "продовжувачів" не бажаю. Ця новина мені нагадує марення, дурість, яку навіть не знаю як коментувати", – зазначив артист.

При цьому Сухоруков додав, що епатажному шоуменові Стасу Барецькому, ініціатору проекту "Брат 3", краще б відкрити будинок моделей у в'язниці. За словами артиста, цю ідею з Барецьким він не обговорював і не збирається.

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Нагадаємо, раніше російський шоумен Стас Барецький, який зіграв епізодичну роль в культовій картині "Брат", заявив про намір зняти третю частину фільму. За його словами, головні ролі в ній виконають колишній в'язень і російський боєць В'ячеслав Дацик та актор Микита Джигурда. Одну з головних ролей може також виконати "сінтоловий качок" Кирило Тєрьошин. У Росії ідея шоумена викликала хвилю обурення.

Як писав раніше OBOZREVATEL, відомий російський і радянський актор Олег Басилашвілі здивував шанувальників хворобливим зовнішнім виглядом. 84-річний артист помітно змінився за останній час.

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Особи
Стас БарецькийМикита Джигурда
Місце
Росія
Теги
кіноНовини Росії
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