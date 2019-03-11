Зірку фільмів ''Брат'' розлютила ідея зняти продовження з Джигурдою

Російський актор Віктор Сухоруков, зірка фільмів "Брат" nf "Брат-2" гнівно відреагував на ідею зняти третю частину культової картини за участю одіозних особистостей на кшталт Микити Джигурди та "сінтолового качка" Кирила Тєрьошина.

У своїй бесіді з телеканалом 360 Сухоруков, який зіграв у картинах одну з головних ролей, назвав ідею дурістю і маренням.

Фото: iz.ru

"Навіть чути про це не хочу, не можу, і знати цих "продовжувачів" не бажаю. Ця новина мені нагадує марення, дурість, яку навіть не знаю як коментувати", – зазначив артист.

При цьому Сухоруков додав, що епатажному шоуменові Стасу Барецькому, ініціатору проекту "Брат 3", краще б відкрити будинок моделей у в'язниці. За словами артиста, цю ідею з Барецьким він не обговорював і не збирається.

Нагадаємо, раніше російський шоумен Стас Барецький, який зіграв епізодичну роль в культовій картині "Брат", заявив про намір зняти третю частину фільму. За його словами, головні ролі в ній виконають колишній в'язень і російський боєць В'ячеслав Дацик та актор Микита Джигурда. Одну з головних ролей може також виконати "сінтоловий качок" Кирило Тєрьошин. У Росії ідея шоумена викликала хвилю обурення.

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