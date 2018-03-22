Зірка "Сувеніру з Одеси" засвітилася на росТБ: в "1+1" все пояснили

Актриса Ольга Виниченко, що зіграла головну роль в українському серіалі "Сувенір з Одеси" виробництва телеканалу "1+1", брала участь у зйомках суперечливого російського фільму "Військовий кореспондент".

Ця кінокартина була знята для скандального російського каналу НТВ у 2014 році.

"2014 рік. Американський репортер Мет Маккей, який пройшов Афганістан, Лівію та Ірак, за завданням інформаційного каналу відправляється на схід України, щоб дізнатися і розповісти всім правду про війну на Донбасі", - йдеться в синопсисі "Військового кореспондента" за участю Ольги. У продукті НТВ дійсно міститься суперечлива інформація щодо подій в Україні, що дещо скомпрометувало Ольгу.

Ольга Виниченко у фільмі "Військовий кореспондент" (2014 року)

Спірний факт з творчої біографії актриси прокоментували представники "1+1" в Facebook.

Вони заявили, що участь Виниченко в російському проекті стала для каналу несподіваною новиною, однак українське законодавство не передбачає перевірки українських артистів перед участю у телевізійних проектах, тим більше, що за фактом, актриса нічого не порушувала.

Скріншот коментаря 1+1 Facebook (співтовариство Контракт до кінця особливого ПЕРІОДУ)

"Ольга Виниченко, приймаючи рішення 4 роки тому щодо участі в російському фільмі, не усвідомлювала, що виявилася втягнутою в політичні маніпуляції. Зараз вона шкодує про участь у проекті" Військовий кореспондент", - прокоментував український телеканал інцидент.

Ольга Виниченко Instagram @vinichenkoolga

Як повідомляв "Обозреватель", відома українська актриса Ірма Вітовська закликала своїх колег відмовитися від російськомовних проектів, оскільки на Донбасі триває війна.