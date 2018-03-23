Зірка Disney застрелив дружину

Популярний в 90-х роках актор, зірка фільмів Disney і Warner Brothers Кевін Крейн влаштував стрілянину в каліфорнійському торговому центрі і вбив свою дружину Парису Сіддікі.

Так, 33-річний чоловік почав погрожувати всім відвідувачам вогнепальною зброєю. Незабаром він застрелив свою дружину, а потім спробував накласти на себе руки, пише Crime Online .

Зараз Кевін Крейн знаходиться в лікарні у важкому стані. Порушено кримінальну справу, проте правоохоронні органи не можуть повноцінно розслідувати інцидент, так як актор знаходиться в несвідомому стані. Якщо він виживе, то йому загрожує серйозний термін у в'язниці, проте лікарі поки не готові давати прогнози.

Кевін Крейн і його дружина Mediaняня

Відзначимо, ви дитинстві Кевін був зіркою диснеївських фільмів і тісно співпрацював з компанією Warner Brothers. Зокрема, він знімався в присвяченій футболу сімейної комедії "Маленькі велетні" (1994 рік).

Подорослішавши, Крейн пішов з кінематографа, але зробив успішну кар'єру в сфері торгівлі нерухомістю. Напередодні інциденту він заявляв, що збирався повернутися в шоу-бізнес, і навіть вів переговори про участь в новому реаліті-шоу.

Як повідомляв "Обозреватель", відому молдавську модель, зірку Playboy Анастасію чекати вбив чоловік на очах у новонародженої дочки. Після злочину чоловік знаменитості наклав на себе руки.