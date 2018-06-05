Застрелився відомий режисер Леонід Кантер

Увечері, 4 червня, на хуторі Обирок Борзнянського району Чернігівської області виявили тіло відомого режисера, продюсера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера.

Про це пише місцеве видання "Високий вал".

Повідомляється, що він наклав на себе руки, застрелившись.

Поліція, яка виїхала на місце події, вилучила у загиблого багато вогнепальної зброї.

Також цю інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив колишній боєць "Правого сектора", журналіст Олексій Бик.

На сторінці чернігівської поліції у Facebook повідомляється, що на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу.

"Поруч з тілом правоохоронці виявили зброю. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження і перевіряються всі обставини події", - йдеться у повідомленні поліції.

Друг Кантера Олександр Чуб на своїй сторінці в Facebook написав, що загиблий залишив передсмертну записку.

"На жаль, те, що Леонід Кантер покінчив життя самогубством - правда. Він залишив листа рідним. Підозрюю, що це був його свідомий вибір", - написав Чуб.

У свою чергу лідер руху "С14" Євген Карась зазначив, що близькі друзі Леоніда підтвердили, що у Кантера були серйозні сімейні проблеми, за якими він міг піти на такий крок.

"Сподіваюся, що ця загибель буде детально розслідувана. Оскільки Кантер вніс дуже вагомий внесок в боротьбу з російською пропагандою і у нього було багато ворогів. Крім того, боровся з місцевою мафією, яка вирубала ліси. Тому могли бути різні складні версії вбивства. Поки все виглядає як самогубство", - додав він.

Серед найвідоміших кіноробіт режисера фільм про кіборгів донецького аеропорту "Добровольці Божої чоти" і фільм, який незабаром вийде в прокат про загиблого на Донбасі добровольця, оперного співака Василя СлІпака з позивним "Міф".

У 2007 році Леонід Кантер оселився на хуторі Обирок в Чернігівській області та перетворив його на художній хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи і народні свята.

Також він відомий своїми подорожами по всьому світу. Так, він провів експедиції через Тихий і Атлантичний океани, Північну і Південну Америки та Гімалаї.

Нагадаємо, раніше помер відомий український хореограф і режисер .