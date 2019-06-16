ЗМІ розібралися у реалістичності "Чорнобиля" від HBO: що не так

Телеканал HBO 3 червня представив п'яту серію міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Незважаючи на те, що глядачі і критики дуже високо оцінили серіал, він набрав вищий рейтинг IMDb, ніж "Гра престолів", Daily Mail спробувало розібратися в реалістичності всього, що відбувалося в кадрі.

Серіал "Чорнобиль" від НВО Кадр з серіалу

Відзначається, що історична достовірність серії тепер поставлена під сумнів, адже розлючена Росія планує зняти власний серіал, який зображає ядерну катастрофу як роботу американського оперативника ЦРУ.

Що насправді сталося з головними героями? Наскільки точно були передані події квітня 1986 року?

Валерій Легасов: радянський хімік-неорганик

У серіалі:

Головний герой серіалу Легасов, якого грає Джаред Харріс, є видатним радянським хіміком-неорганікою. Спочатку Легасов підкоряється волі істеблішменту, очолюваного Борисом Щербиною, але швидко змінює такт, оскільки масштаби катастрофи стають очевидними. Він закликає до евакуації міста Прип'ять, яку в кінцевому підсумку санкціонує Щербина.

Валерій Легасов / Джаред Харріс sntch.com

Уляна Хомюк переконує Легасова відкрити світу, що до Чорнобиля відбулися ядерні аварії в Радянському Союзі. Вона каже йому розкрити секрети тих же самих реакторів, які були в Чорнобилі.

Легасов проявляє стриманість, знаючи, що якщо він скаже правду, його життя опиниться під загрозою, але Хомюк наполягає і нагадує йому про незліченних людей, чиї життя були зруйновані катастрофою.

Вчений вимовляє свою останню промову в залі суду, розповідаючи про небезпеку використанних дешевих матеріалів. Після цього його страхи відразу ж стали реальністю, коли його замкнули і сказали, що його свідчення будуть стерті. Йому також говорять, що його науковий авторитет впав, і він повинен припинити спілкування з Щербиною і Хомюк.

Що насправді сталося ...

Сцени з Хомюк всі вигадані, тому що вона вигадана, але більша частина вибухових одкровень Легасова була реальною. Легасов представив свої висновки Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на нараді з 25 по 29 серпня 1986 року в Відні, а не в залі суду, як в серіалі.

Легасов розповів МАГАТЕ занадто багато, на думку СРСР dailymail

Спочатку збори планувалося очолити радянському лідеру Михайлу Горбачову, але він делегував туди Легасова. Іноземні вчені з усього світу почули, як він докладно розповів про причини аварії. Він сказав їм, що вибух на четвертому реакторі був викликаний такими факторами, як недоліки конструкції і помилки персоналу.

У своєму звіті він написав: "Нехтування науковим керівництвом і проектувальниками було всюди, не звертаючи уваги на стан приладів або устаткування". Коли він повернувся в СРСР, деякі вчені і політики вважали, що він переступив межу і розкрив дуже багато про радянські секрети.

Його дочка Інга Легасова розповіла російській газеті MK: "Батько знову і знову перевіряв цифри. Він хотів переконатися, що вся інформація була абсолютно правдива ... Доповідь МАГАТЕ зробила величезний вплив, і батько відразу ж став дуже популярним. Він був названий "Людиною року в Європі" і був включений в список 10 кращих вчених світу. Це змусило деяких з його колег ревнувати.

Інша частина життя Легасова переслідувалася депресією, і його дратувала відсутність досліджень щодо запобігання ще одного Чорнобиля. Горбачов викреслив його зі списку тих, хто буде нагороджений за ліквідацію на Чорнобильській АЕС, заявивши, що "інші вчені не рекомендують цього".

27 квітня 1988 року, у другу річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції, його знайшли в квартирі мертвим. Офіційна версія - самогубство. У 1996 році Борис Єльцин присвоїв йому посмертне почесне звання героя Російської Федерації за "мужність і героїзм", показані в його розслідуванні.

Уляна Хомюк: вигадана жінка-науковець

Що сталося в серіалі ...

Хомюк, яку грає Емілі Уотсон, є ще одним радянським вченим. У серіалі її показують в її лабораторії в Білоруському інституті ядерної енергії в Мінську, коли вона виявляє небезпечне кількість радіаційного витоку з Чорнобиля.

Хомюк не існувало кадр із серіалу

Вона зв'язується з Легасовим і залучається для допомоги. По ходу серіалу Хомюк, діє як морально свідомий персонаж, починає збирати воєдино те, що сталося в фатальну ніч.

Її очевидне втручання помітно і її захоплює КДБ, але пізніше вона була звільнена після втручання Легасова.

Що насправді сталося ...

Хомюк була вигаданим персонажем, створеним для представлення решти команди Легасова, що складається з десятків вчених, які працювали над тим, щоб зупинити наслідки вибуху.

Борис Щербина: заступник прем'єр-міністра

Що сталося в серіалі ...

Заступник прем'єр-міністра Радянського Союзу Борис Щербина призначений Кремлем на чолі урядової комісії з питань Чорнобиля після аварії. В основі серіалу лежить малоймовірний союз Щербини, зіграний Стелланом Скарсгард і вченим Легасовим.

Борис Щербина / Стеллан Скарсгард sntch.com

Погрожуючи викинути його з військового вертольота, коли він ставить під сумнів офіційну радянську лінію з приводу катастрофи, Борис починає поважати Валерія, і вони працюють разом. Він хотів применшити лихо таким чином, щоб заспокоїти босів в Кремлі, але він твердо розуміє, що це буде неправдою.

Що насправді сталося ...

Щербина був викликаний з відрядження до Сибіру після того, як сталася аварія і відразу прибув в Прип'ять. В одній зі сцен він летить до Чорнобиля разом з Легасовим з Москви, де вчений познайомив політика з фізикою ядерної реакціі. Ймовірно, що Легасов дійсно викладав Щербині науку, але не в вертольоті по дорозі з Москви.

Щербина в житті був набагато спокійнішим dailymail

433 миль до Чорнобиля занадто далеко, щоб пролетіти на вертольоті, і в дійсності вони були доставлені літаком до Києва, перш ніж відправитися в покинуте місто.

Спокійний характер Щербини в поєднанні з тим фактом, що Легасов був шанованим членом Академії наук СРСР, також роблять дуже малоймовірним, що він погрожував викинути його з вертольота. Легасов повідомив Щербині, що опромінення, від якого він зіткнувся, вб'є його, і в останньому епізоді він кашляв кров'ю в носовичок. Щербина, на відміну від Легасова, жив до 22 серпня 1990 року і помер у віці 70 років.

Відважні інженери:

Що сталося в кадрі ...

У популярному міні-серіалі хоробрість трьох інженерів - один з найдраматичніших моментів. Чиновники розповідають робочим про неминучу небезпеку другого вибуху, і троє чоловіків добровільно беруть участь в місії щодо запобігання "мільйонів" смертей.

Ананенко просто виконував свою роботу dailymail

У цьому епізоді актори, що грають Олексія Ананенка і двох інших інженерів, Валерія Беспалова і Бориса Баранова, намагаються спорожнити резервуар для води, розташований в десяти футах нижче палаючого реактора.

Експерти з ядерної енергетики побоювалися, що може статися другий вибух, якщо перегрітий радіоактивне паливо згорить через бетонну підлогу і прореагує з великою кількістю води в резервуарі. Захищені тільки водолазним спорядженням і простими респіраторами, троє чоловіків вели переговори по частково затопленим коридорах під реактором. Використовуючи ліхтарики, вони зуміли знайти замки для резервуара для води в темряві і швидко відкрили їх.

Що насправді сталося ...

Ананенко, якому зараз 59 років, живе в скромній двокімнатній квартирі на околиці Києва, наполягав на тому, що те, що він зробив, не було героїзмом.

Незважаючи на побоювання другого вибуху, масштаб катастрофи в той час був неясний. Ананенко сказав: "Я ніколи не відчував себе героєм. Я робив свою роботу. Мені було наказано піти туди, і я пішов. Я не боявся".

Він додав, що троє чоловіків, зображених в серіалі як добровольці для самогубної місії, просто виконували накази, не будучи чітко поінформовані про ризики, які вони понесли.

Однак, спостерігаючи за тим, що відбувається в серіалі, він вказав на деякі неточності. Вказавши на кисневі балони, він сказав: "У нас їх не було. І ми йшли швидше, ніж в серіалі. Чому швидше? Тому що, якщо ти підеш повільно, доза (поглиненої радіації) буде вище".

З трьох інженерів Беспалов також живий, живе в тому ж районі, що і Ананенко. Баранов помер в 2005 році. Ананенко не страждав від серйозних проблем зі здоров'ям відразу після місії, і він міг продовжувати працювати в ядерній сфері до 2017 року.

Однак, чорнобильський ветеран був змушений піти у відставку, тому що він потрапив в серйозну автомобільну аварію, яка протягом місяця занурила його в кому і вплинула на його пам'ять. Ананенко тепер отримує щомісячну державну пенсію в розмірі близько 417 доларів.

400 шахтарів, які вирили тунель під реактором:

Що сталося в серіалі ...

Команда з 400 шахтарів викликана, щоб допомогти операції відновлення в спробі запобігти повний ядерний вибух. Відважні люди вирили величезний тунель під реактором, щоб створити простір для теплообмінника.

Близько 100 шахтарів з 400 померли до 40 років dailymail

Вони намагаються зупинити потрапляння урану в грунтові води, а потім в Чорне море, що торкнеться всієї Європи. Жахливі сцени показують, як шахтарі, що працюють цілодобово в спеку, вирізають діру. У заключних статтях йдеться, що близько 100 шахтарів померли до 40 років.

Що насправді сталося ...

Сцени розуміються як правдиві. Вони працювали вдень і вночі більше місяця, борючись з теплом близько 50C без вентиляції, щоб побудувати 150-метровий тунель.

Серіал показує, як шахтарі знімають з себе обмежений захисний одяг і працюють голими - крім капелюхів. Також вірно, що кожен четвертий шахтар помер у віці до 40 років. На жаль, теплообмінник, заради якого шахтарі ризикували своїм життям, так і не був встановлений через охолодження палива без сторонньої допомоги.

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Людмила Ігнатенко: овдовіла вагітна мама

Що сталося в серіалі ...

Її чоловік пожежний Василь переніс два тижні мук, перш ніж помер від радіаційного отруєння у віці 25 років, коли Людмила, яку зіграла Джессі Баклі, постійно перебувала біля ліжка, поки його тіло було піддано жахливим графічним змінам.

Джессі Баклі і Адам Нагайтіс / Людмила і Василь Ігнатенко

Ігнатенко втратила свою дочку Наталочку в Москві через два місяці після смерті чоловіка Василя. У кіно глядачі з жахом спостерігають, як Людмила, якій тоді 23 роки, доторкається до шкіри чоловіка, знаючи, що це вплине на неї і її ненароджену дитину.

Що насправді сталося ...

Ігнатенко переказала свої спогади в "Голоси з Чорнобиля" в 2005 році. Вона сказала про свого чоловіка: "Будь-яка невелика зморшка (в його постільній білизні), це вже рана на ньому. Я підрізала нігті, поки вони не кровоточили, щоб випадково не порізати його".

Ігнатенко на річниці катастрофи в 1987 році dailymail

Людмила народила Наталку в Москві через два місяці після смерті Василя. Дівчинка померла всього через чотири години після народження через цироз печінки. Однак вона змогла народити іншу дитину "Мої друзі намагалися зупинити мене."Ви не можете мати дитини. І лікарі намагалися мене налякати. "Ваше тіло не зможе з цим впоратися", - говорила Ігнатенко. Вона сказала, що її син Андрій допоміг їй оговтатися від першого удару.

Пілоти вертольота, які загинули потрапивши в реактор:

Що сталося в серіалі ...

Одна з найбільш захоплюючих сцен - подорож команди вертольотів, що летять над електростанцією. Військовослужбовці кидають пісок, свинець і бор в реактор, намагаючись зупинити пожежу, що виникла під час вибуху.

З вертольота кидають пісок, свинець і бор в реактор, намагаючись зупинити пожежу кадр із серіалу

Але один з вертольотів виявляється занадто близько до реактора, вдаряє кран і падає на землю, вбиваючи всіх пасажирів. Легасов і Щербина безпорадно спостерігають за тим, як він входить в реактор, вбиваючи всіх, хто знаходиться на борту. ККатастрофа відбувається відразу ж в перші години після інциденту.

Що насправді сталося ...

Аварія була справжньою, але сталося це кілька місяців по тому в жовтні, але кіношники хотіли показати жахи, з якими зіткнулися пілоти. У деяких літаків навіть були відкриті двері, щоб солдати могли викинути матеріали. Шокуючі оригінальні кадри катастрофи з'явилися тільки після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Ті вертольоти, які використовувалися протягом початкового двотижневого періоду очищення, були занадто забруднені, щоб знову літати, і їх доводилося утилізувати в невідомому місці, поки вони не були пізніше знищені.

Три "лиходія": Віктор Брюханов, Микола Фомін і Анатолій Дятлов

Що сталося в серіалі ...

Брюханов, Фомін і Дятлов представлені як погані хлопці з самого початку, демонструючи некомпетентність. Вони залишаються на задньому плані в наступних епізодах, борючись з радіаційним отруєнням, до фіналу, який переходить до їх випробуванню в липні 1987 року.

Брюханов, Фомін і Дятлов представлені як погані хлопці кадр з фільму

Що насправді сталося ...

Брюханов, Фомін і Дятлов взяли професійну відповідальність за нещасний випадок, але заперечували кримінальну відповідальність. Вони були засуджені до десяти років ув'язнення в трудовому таборі, що було максимально можливим покаранням за катастрофу.

Їх засудили до 10 років трудового табору dailymail

Брюханов, зокрема, висловився про свою роль в інциденті. Він був директором заводу, а Фомін був головним інженером, а Дятлов був заступником головного інженера.

В інтерв'ю в 2006 році Брюханов сенсаційно стверджував, що вчені приховували правду про несправності з реактором.Он визнає, що він і його працівники допустили помилки, але додав, що будь-яке офіційне розслідування було побілено, щоб виправдати ядерну промисловість у всьому світі.

Віктор Брюханов / Кон О'Ніл sntch.com

Він додав: "Вчені, інженери-будівельники, експерти прокуратури, всі вони захищали свої професійні інтереси, і це все. Це була тканина брехні, яка відволікала нас від пошуків реальних причин аварії".

За словами Брюханова, офіційне розслідування аварії було частиною більш широкого міжнародного приховування про ризики ядерної енергетики, хоча він не навів жодних доказів на підтвердження цього. "(Це) не тільки ми: американці, французи, англійці, японці приховують реальні причини аварій на своїх атомних станціях", - сказав він.

Брюханов перебував в своєму будинку поруч із заводом, коли реактор вибухнув і взяв на себе велику частину відповідальності. Він відсидів половину свого десятирічного тюремного ув'язнення і тепер живе в Києві.

Фомін, головний інженер, був кваліфікованим електриком і на момент інциденту йому було близько 50 років. Перед судом у нього стався психічний зрив, і він спробував накласти на себе руки, використовуючи розбите скло окулярів, щоб порізати зап'ястя. Він намагався вбити себе знову після того, як він був засуджений.

У Фоміна почався нервовий зрив після того, як він був поміщений за ґрати, в 1990 році був визнаний психічно нездоровим і переведений до психіатричної лікарні.

Він прийшов на роботу на Калінінську АЕС під Москвою після того, як видужав. Він рідко говорив про чорнобильську катастрофу, але сказав: "Я звинувачую себе тільки в одному: я завжди думав, що найважливішим із усіх було підприємство, але виявилося, що я недооцінив найважливіше - цінність людей".

Дятлов також категорично не згоден з його вироком. У 1992 році він говорив: "Я зіткнувся з брехнею, величезною брехнею, яку знову і знову повторювали керівники нашої держави і прості технічні фахівці".

Анатолій Дятлов / Пол Ріттер sntch.com

"Ця безсоромна брехня зруйнувала мене. У мене немає ні найменших сумнівів у тому, що конструктори реактора відразу ж з'ясували реальну причину аварії, але потім зробили все, щоб перевести вину на операторів".

Він додав: "Якби я знав тоді, що я тепер знаю про те, яким монстром був цей реактор, я б ніколи не пішов на роботу в Чорнобиль. І не тільки я. Там би ніхто не працював".

Михайло Горбачов: радянський лідер

Що сталося в серіалі ...

Радянський лідер, якого грає шведський актор Девід Денчик, залишає комісію для розслідування і, схоже, покладається на неї для отримання інформації.

Сам Горбачов поки серіал не подивився dailymail

Горбачов, якого грає швед Девід Денчик кадр із серіалу

Що насправді сталося ...

Чорнобиль був заголовком новин на Заході. За підтримки КДБ радянська атомна промисловість була сповнена рішучості приховати правду про те, що чорнобильська катастрофа стала завершенням багаторічної брехні і укоріненою некомпетентності.

Там не було ніяких згадок про будь-які конструктивні недоліки в реакторі. Але за закритими дверима Горбачов і політбюро вже знали факти - і то, що радянська атомна промисловість приховувала жахливу таємницю.

Вони знали з 1975 року і аварії в Ленінграді, що один з них реакторів може вибухнути - і з невимовним наслідками. Особлива іронія полягає в тому, що до весни 1986 року Чорнобиль офіційно став однією з найефективніших атомних станцій в Радянському Союзі і повинен був отримати орден Леніна - найвищу нагороду держави.

Навіть руйнування, викликане реактором № 4, не може зрівнятися з подальшими вибуховими політичними наслідками. Особиста репутація Горбачова на Заході як реформатора була заплямована.

Він звинуватив радянську ядерну установа в головуванні: "Протягом 30 років ви говорили нам, що все було зовсім безпечно. Ви припускали, що ми будемо вважати вас богами. Ось чому все це сталося, чому це закінчилося катастрофою".

Як раніше писав OBOZREVATEL, один з ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС Леонід Сєдов заявив, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС повинні українці, а не іноземці, які представляють всі занадто перебільшено.

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