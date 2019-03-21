Я завів цей блог, щоб створити у себе звичку записувати свої думки. Тому, що це єдиний спосіб почати робити це систематично, а мені здається, що така вправа вкрай корисна.

Шкідливі звички здобути легко, а позбутися від них - тяжка праця. З корисними звичками все навпаки: щоб їх сформувати потрібно багато часу робити над собою зусилля. Адже завжди є мільйон причин, щоб не написати блог. І тільки одна зробити це - бажання стати кращим.

Відчуття, які виникають, коли така звичка сформована, ні з чим не порівняти. Переповнююче почуття віри в себе, як ніби нічого неможливого немає. І воно насправді так і є, тому, що більшість блоків і перешкод знаходиться у нас в голові. Є воля - все досяжно.

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