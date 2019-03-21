|Кіно
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини

Віталій Пісаренко
Віталій Пісаренко
Генеральний директор Multiplex (СEO Multiplex)Всі статті автора

Урок 4: Про силу звички і складності її формування

405Читати матеріал російською

Я завів цей блог, щоб створити у себе звичку записувати свої думки. Тому, що це єдиний спосіб почати робити це систематично, а мені здається, що така вправа вкрай корисна.

Урок 4: Про силу звички і складності її формування

Шкідливі звички здобути легко, а позбутися від них - тяжка праця. З корисними звичками все навпаки: щоб їх сформувати потрібно багато часу робити над собою зусилля. Адже завжди є мільйон причин, щоб не написати блог. І тільки одна зробити це - бажання стати кращим.

Відчуття, які виникають, коли така звичка сформована, ні з чим не порівняти. Переповнююче почуття віри в себе, як ніби нічого неможливого немає. І воно насправді так і є, тому, що більшість блоків і перешкод знаходиться у нас в голові. Є воля - все досяжно.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій ПісаренкоВіталій Пісаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки