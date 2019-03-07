У грудні ми проводили так звану зустріч директорів. Ми проводимо ці зустрічі 2 рази на рік, на них приїжджають директори кінотеатрів з усієї країни. Керівники Головного офісу розповідають про плани розвитку за своїми напрямками, розповідають про виконану роботу і відповідають на питання. По суті, ми звітуємо перед нашими внутрішніми клієнтами - кінотеатрами, які отримують від нас набір послуг і в праві чекати від нас вирішення їх проблем.

На цій зустрічі я пообіцяв, що в першому півріччі приїду у кожен кінотеатр. Я давно хотів це зробити, але не вистачало якогось стимулу. Тепер він з'явився - я намагаюся дані обіцянки не порушувати.

Першими містами у моєму списку стали Херсон і Миколаїв. Поїздку туди було зручно поєднати з відкриттям нашого першого кінотеатру у Одесі. 800 кілометрів по тому, я можу сказати, що мої очікування від цих візитів абсолютно не виправдалися.

Тому що я очікував важких розмов про проблеми, прохань про допомогу, скептицизму по відношенню до тих, хто "у себе там в Києві", а побачив прекрасних людей, для яких їхня робота - найважливіша частина їхнього життя, які по-справжньому піклуються про свою справу. Яким цікаво і які отримують можливості для самореалізації - і цінують це. Проблеми є, звичайно, але все можна вирішити.

Таким натхненним і повним бажання працювати я не виходив з жодною конференції. Подивіться уважніше всередину своєї компанії - там напевно багато прекрасного і несподіваного.

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