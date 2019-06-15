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Військовий ЗСУ розсекретив кадри "Чорнобиля": HBO консультувались

13.8тЧитати матеріал російською

Частину сцен з американського серіалу "Чорнобиль" знімали у Борисполі на базі бригади транспортної авіації ЗСУ.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Хоча український аеродром в серіалі показали мимохідь, авіатори горді, бо у фільмі не було "ляпів". Недаремно в ЗСУ консультували знімальну групу "HBO".

Київські кадри серіалу "Чорнобиль"

Київські кадри серіалу "Чорнобиль"

Американські "кіношники" працювали на Київщині більше року тому. Знімали протягом тижня, із самого ранку до пізнього вечора, а деякі сцени — навіть вночі.

Увесь цей час поряд із знімальною групою був заступник командира авіабригади полковник Олег Михайленко.

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Робота частини на час зйомок тривала у звичному інтенсивному ритмі, а для знімальної групи виділили окрему локацію на аеродромі. Для зйомок в ЗСУ підібрали діючий вертоліт, який перефарбували у "радянський".

Михайленко з головними акторами серіалу "Чорнобиль"

Михайленко з головними акторами серіалу "Чорнобиль"

сайт МО

"Ми переживали лише за те, аби їхня фарба гарно відмивалась. Бо ж після зйомок нам ще літати на цій "зірці". Забігаючи наперед скажу, що повернули техніку у тому ж вигляді, в якому взяли", - запевнив військовий.

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Насправді вертоліт у кадрі не рухався

Насправді вертоліт у кадрі не рухався

сайт МО

Також він розповів, як знімалися сцени з вертольотом і заявив, що було багато дублів.

"Зліт, посадка, проліт по колу... Все! Справились! А ні! Сонце не так сідало. Знову — зліт, посадка, проліт по колу. Все? А ні! Волосся у акторів не так, як задумало, розвивалось. Кожна сцена — десять-двадцять, а то й тридцять дублів", - сказав військовий.

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Михайленко розповів про секрети деякий кадрів."Сцена, де на борту вертольоту розмовляють науковці... Насправді, вертоліт тоді не летів. Його поставили на спеціальні вібруючі подушки, аби імітувати політ. Навколо нього облаштували десятки прожекторів, ламп... Ми такої техніки з роду не бачили!", - пояснив він.

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А для сцени з санчастиною кінематографісти попросили військових пообривати шпалери, щоб обстановка виглядала драматичнішою. "Начальник санчастини, як почав переживати. Каже: "Ви що? Зараз всі палати нам порозламують. А потім де їх шукати?" Ледве знімальна група вмовила, пообіцяли, що все полагодять", - поділився Михайленко.

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За його словами, знімальна група таки поклеїла нові шпалери і пофарбувала вікна.

"Ми ще потім жартували, що шкода не по всіх палатах пройшлись. Начальник санчастини, як побачив наведений марафет, одразу став лояльнішим до кінематографу", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська пропаганда видала шалене спростування "Чорнобиля" від HBO. За її повідомленням, ліквідатори нібито обурені тим, що творці спотворили реальну картину катастрофи.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаКиїв
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Только и могут, что советские вертолеты перекрашивать. И боятся, что на новую краску после съемок денег не будет. Этого лыцаря совок учил летать, но переобуваться по мере необходимости это украинский менталитет.
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леня зе
леня зе
а вертолеты в воздухе фотошопом размножили?ха-ха-ха
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