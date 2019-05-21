Вийшла третя серія "Чорнобиля" від HBO: де дивитися онлайн

Телеканал HBO представив трейлер третьої серії міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Серія називається "Відкрийся, Земле" (Open Wide, O Earth). Вона вийшла в ефір у понеділок, 20 травня. Відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі HBO (дивіться нижче).

Фото: Амедіатека

У третій серії покажуть перших загиблих ліквідаторів аварії, а також вченого Валерія Легасова (його роль грає Джаред Харріс), який розробляв план дезактивації зараженої території. Крім того, в кадрі з'являться московські чиновники, які отримають перші доповіді про ситуацію на ЧАЕС.

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Зазначимо, що на відомому порталі IMDb глядачі оцінили першу серію у 9,4 бала з 10, другу – в 9,7 бала. На ресурсі Rotten Tomatoes позитивно "Чорнобиль" сприйняли 95% критиків і 98% глядачів. Ці оцінки вищі, ніж у суперпопулярного серіалу "Гра престолів".

В основному зйомки проходили у Вільнюсі Кадр з "Чорнобиля"

Британський оглядач Адріан Генніган теж написав для ізраїльського видання Haaretz, що "Чорнобиль" кращий за "Гру престолів", яка закінчилася в ніч із 19 на 20 травня.

"На фоні нового серіалу HBO "Чорнобиль" "Гра престолів" виглядає, як комедія", – зазначив Генніган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Серіал складатиметься з п'яти серій, розповість про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році і спробах з'ясувати її причини.

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

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