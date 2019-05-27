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Четверта серія "Чорнобиля" від HBO: де дивитися онлайн

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Телеканал HBO 27 травня представить четверту серію міні-серіалу "Чорнобиль" про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Серія називається "Щастя всього людства". У цьому епізоді герої серіалу Валерій і Борис спробують знайти спосіб знищення радіоактивного сміття, а Уляна - з'ясувати причину вибуху.

Кадр з серіалу

Кадр з серіалу

Серіал "Чорнобиль"

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Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн

В Україні він буде доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

Серіал складається з п'яти епізодів. Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як "Вікінги", "Ходячі мерці" і "У всі тяжкі", а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Головні ролі в серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумниця Уілл Хантінг") і номінант "Оскара" Емілі Уотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка і мисливець 2").

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

Третя серія вийшла на екрани у понеділок, 20 травня. Вона називається "Відкрийся, Земля".

Як раніше писав OBOZREVATEL, британський оглядач Адріан Генніган написав для ізраїльського видання Haaretz, що "Чорнобиль" краще "Гри престолів", яка закінчилася в ніч з 19 на 20 травня.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобиль
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