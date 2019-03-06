Відомий хореограф врятував жінку від збройного нападу

У Дніпропетровську в одному з супермаркетів від збройного нападу відомий хореограф і артист Женя Кот врятував жінку. Даним відео-фактом у себе в соціальних мережах поділився сам герой події. На відео видно, як танцюристу вдалося обеззброїти і знешкодити злочинця, і врятувати налякану жінку, працівницю магазину.

Відео подивитися можна тут.

Як з'ясувалося пізніше – проходили зйомки фінальних сцен в український танцювальний екш "Давай танцюй", де Женя брав участь в якості героя. За словами продюсера фільму Сергія Розвадовського, дана сцена все ж не потрапить в сам фільм, але на думку команди дуже круто вписалася в подієвий ряд навколо непростий підготовки першого українського фільму до виходу в прокат. У всіх же кінотеатрах країни фільм можна буде подивитися вже з 21 березня.

Саме ж відео викликало бурю стурбованих і захоплених коментарів користувачів.

Артист заінтригував своїх шанувальників, але незабаром поділився в сторіз посиланням на свій ютуб канал і перше відео, в якому розповідає про зйомки у фільмі і, безпосередньо, непростому знімальному процесі.

"... Я зіграв в українському танцювальному стрілялки нехай і не більшу роль, але я граю сам себе, і це насправді офигеть як не просто. Але аналіз своєї пластика, думок і внутрішнього монологу, це не вперше для мене як артиста, тим більше я ще й танцював)) ще парочку фільмів і я риба в воді Голлівуду)) ", - так Женя Кот прокоментував свою участь в українському танцювальному екшені" Давай танцюй "

Трейлер на фільм.

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