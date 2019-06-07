Ви здивуєтеся! Складено рейтинг бездарних акторів

Феміністський портал Jezebel склав рейтинг акторів, які, на думку авторів, погано справляються.

До переліку увійшли популярні голлівудські знаменитості, про бездарність яких багато хто навіть і не здогадувалися.

Так, рейтинг акторів, які "погано грають", очолила Брі Ларсон, яка нещодавно дебютувала в ролі Капітана Марвел. А вона, між іншим, стала однією з високооплачуваних актрис студії Disney – 5 млн доларів за роль.

Брі Ларсон "Капітан Марвел" - постер

Американська актриса Дженніфер Лоуренс після популярного серед молоді фільму "Голодні ігри" зайняла другий рядок серед бездарних.

Дженніфер Лоуренс "Голодні ігри" - постер

На третьому місці опинився Майкл Джордон. А за ним пішли "велетні" в Голлівуді – Ніколас Кейдж і Джон Траволта, які замкнули першу п'ятірку.

Майкл Б Джордан "Чорна пантера" - антигерой

Ніколас Кейдж "Поцілунок вампіра" - став мемом

Джон Траволта

Також в антирейтингу опинилися: Крістен Стюарт, Деніел Редкліфф, Адам Сендлер, Гвінет Пелтроу, Він Дізель, Емма Уотсон, Джессіка Альба, Хлоя Грейс Морец, Ентоні Макі, Емі Адамс, Армі Хаммер, Марк Уолберг, Кевін Костнер, Скарлетт Йоханссон, Ештон Катчер, Кріс Еванс, Галь Гадот, Ансель Елгорт, Анджеліна Джолі і Сієнна Міллер.

Крістен Стюарт "Сутінки" - кадр з фільму

Деніел Редкліфф "Гаррі Потер і смертельні реліквії"

Адам Сендлер

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році британська дослідницька компанія Go Compare представила рейтинг акторів, що знялися в найневдаліших кінокартинах за останні 20 років. У списку опинилася Джесіка Альба.

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