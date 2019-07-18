В Україні скандал через серіал для росіян

Українці зняли спільний серіал "Принцип насолоди" з Польщею та Чехією, вигравши "патріотичний пітчинг" Мінкульту, однак стрічка розрахована на російський ринок.

Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналістка Олена Чиченіна, уточнивши, що подивилася всього два епізоди.

"Несу вам, друзі, гарненьку порцію зради. Частина людей, переважно кіношників, говорили, що з х**а лі держава фінансуватиме серіальчік. Теліку не вигідно знімати національно свідомі серіали, тому що у них мало грошей. Тому знімають або зовсім л*йно, або в розрахунку на великий російський ринок. Точніше л*йно на росринок. Тому треба їм відсипати, щоб знімали то патріотічненьке, про Україну і наші реалії", – написала вона.

starmediafilm

Журналістка додала, що нарешті в Одесі показали два епізоди серіалу "Принцип насолоди", виробництва компанії Star Media. Стрічку знімали з польськими та чеськими колегами, що в принципі є гарною новиною.

"Отже, маємо серіал, події якого відбуваються в Одесі, Варшаві та Празі. За якістю він значно кращий, ніж оце все, що ми бачимо по телевізору. Але. Всі українські епізоди знято російською мовою. Український дубляж зверху. А, як правило, це означає, що виробники розраховують на російський ринок. У сюжеті я не побачила якогось особливого українського контексту, тільки кадри, які на монтажі замінюються. Типу українського прапора або поліцейської машини", – додала журналістка.

Перегляд ТБ (ілюстрація) pixabay

Вона пожартувала, що, можливо, помиляється, і в третьому епізоді може виявитися, що російський дубляж – це всього лише режисерський хід, а серед героїв "з'явиться потужний і красивий бандерівець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в навчальному процесі в школах використовуватимуть українські художні і документальні фільми, що дозволить знайомити дітей з культурним продуктом.

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