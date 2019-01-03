В Україні можуть зняти фільм про Бандеру: в Держкіно поділилися планами

Держкіно України готове підтримати і профінансувати створення фільму про лідера Організації українських націоналістів Степана Бандеру, якщо картину визнають гідною з творчої точки зору.

Про це розповів у ефірі ObozTV глава Держкіно Пилип Іллєнко, коментуючи 110-ту річницю від дня народження ідеолога українського націоналізму.

"Просто зараз немає у виробництві стрічок про Степана Бандеру, але не виключаю, що в майбутньому на конкурсний відбір Держкіно або інших інституцій, які забезпечують державне фінансування виробництва фільмів, буде подано відповідний проект. Якщо він буде гідний з художньої та творчої точки зору, то я упевнений, що він буде підтриманий", — наголосив він.

"Щоб натякнути українським кінематографістам, що вони можуть розглянути таку тему і таку фігуру, у мене в кабінеті висить портрет Степана Бандери. На його тлі ми робимо фото, коли підписуємо нові контракти на створення фільмів", — розповів глава Держкіно.

За словами Іллєнка, боротьба, яку вів Бандера на чолі ОУН, знаходить своє відображення у фільмах:

"Фільм про УПА "Червоний" вийшов півтора роки тому, "Червоний-2" зараз знімається. Навесні вийде стрічка "Екс" Сергія Лисенка, яка розповідає про бійців Української військової організації, з якої вийшла Організація українських націоналістів. Був знятий фільм про Степана Бандеру "Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені" режисера Олеся Янчука. Відтоді минуло вже понад 20 років, так що можна повертатися до теми".

Новини 7 цікавих фактів про Степана Бандеру

"Не можна за перші 2-3 роки масового виробництва українських фільмів охопити абсолютно всі особистості і фігури, але я впевнений, що реалізація байопіку про Степана Бандеру в найближчому майбутньому реальна", — додав чиновник.

Степан Бандера lviv1256.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня у Києві та інших містах України пройшли ходи, присвячені 110-й річниці від дня народження Степана Бандери. Частина учасників вирішила обійтися без традиційних смолоскипів — вони запалили бенгальські вогні. Все відбулося мирно і без провокацій.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня по буднях з 15:00 до 17:00 на ObozTV.