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В Києві відбудеться прем'єрний показ документального фільму "GogolDoc"

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Команда мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬFEST та ЦСМ "ДАХ" запрошують на прем'єрний показ документального фільму режисера Аліси Павловської "GogolDoc".

Рік виходу – 2018

Тривалість – 66 хв.

В Києві відбудеться прем'єрний показ документального фільму "GogolDoc"

Стрічку представить директор фестивалю ГОГОЛЬFEST Максим Демський.

На презентації будуть присутні числені учасники фільму, завдяки зусиллям яких і відбувається ГОГОЛЬFEST.

Стрічка "GogolDoc" розповідає, як готували та відкривали ГОГОЛЬFEST 2016 року, який відбувся на Платформа арт-завод у Києві. Стрічка відкриває за лаштунки фестивалю, його закулісне і щоденне життя, піднімає питання культури, мистецтва та людського буття взагалі.

"GogolDoc" - це метафоричне спорудження Вавилонської вежі, яка символізує союз людей заради єдиної глобальної мрії. В цьому випадку мрія відкрити і влаштувати 9 -й Фестиваль Мистецтва ГОГОЛЬFEST в Києві. Фестиваль практично не має державної фінансової підтримки. Мабуть, націлені на створення творчого суспільства, не завжди здатні до діалогу один з одним. Проблема в тому, що фестиваль або буде існувати, або зруйнується, як мрія про Вавилонську вежу. " GogolDoc " розповідає, як створюється мистецтво. Завдання цього фільму - надихати людей на самореалізацію в мистецтві.

Фільм створений за підтримки ДержКіно України.

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