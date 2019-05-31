Улюблений мільйонами вампір став новим Бетменом

Компанія Warner Bros. офіційно призначила популярного актора, якого мільйони фанаток полюбили як Едварда Каллена з "Сутінок", Роберта Паттінсон на роль Бетмена.

Як повідомляє Deadline, він виступить у ролі лицаря Готема в новій трилогії, зйомки якого стартують найближчим часом.

Instagram / official_robertpattinson

Уточнюється, що Паттінсон сподобався режисеру супергеройської саги, але студія розривалася між ним і Ніколасом Холтом, відомим за ролями в "Толкін", "Божевільний Макс. Дорога люті".

Ніколас Холт Instagram / nicholashoult

З актором повинні домовитися про угоду, яка включатиме варіанти як мінімум іще двох фільмів. Студії потрібен був чоловік у віці 30 років, тому що картина показує головного героя Брюса Уейна на етапах становлення Бетмена.

Інші видання повідомляють, що офіційно тільки почалися переговори про те, хто зіграє головну роль. Однак сам Паттінсон на офіційній сторінці в Instagram уже підтвердив, що затверджений на роль.

Зйомки нового "Бетмена" стартують восени 2019 року, а прем'єра відбудеться 25 червня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у 2012 році збори фільму Крістофера Нолана "Темний лицар повертається" досягли 1,01 мільярда доларів (при бюджеті в 250 мільйонів). Крістіан Бейл був у головній ролі. Востаннє він з'явився в Бразилії Брюса Уейна в "Лізі справедливості".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram