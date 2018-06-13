Український фільм покажуть на престижному фестивалі в Мюнхені

Організатори другого за величиною і престижем Мюнхенського міжнародного кінофестивалю в Німеччині включили фільм "Вулкан" українського режисера Романа Бондарчука до офіційної програми.

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, при цьому додав, що світова прем'єра "Вулкана" відбудеться в рамках міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах вже 1 липня.

Відзначається, що фільм Романа Бондарчука створений за підтримки Держкіно України. Авторами сценарію виступили Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко і Алла Тютюнник. У 2015-му році кіносценарій "Вулкану" отримав премію Міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова".

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Згідно з сюжетом, головний герой фільму Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ і в складі моніторингової місії відправляється на кордон з анексованим Кримом. Серія дивних збігів залишає героя один на один з таємничим і хаотичним всесвітом південного степу, в якому життя здається відірваним від будь-якої структури. У цих місцях Лукас починає нову сторінку свого життя.

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