Українські компанії стали лідерами по виробництву серіалів для Росії

Українська компанія стала лідером по зйомках серіалів для російського телебачення.

За підсумками 2017 року одним із найбільших виробників серіалів для російського ТБ виявилася продюсерська компанія Star Media заснована українським підприємцем Владом Ряшиним, пише РБК.

У минулому 2017 році у Star Media в провадженні перебувало 84 проекти загальною тривалістю 790 годин. Крім "Першого каналу" компанія працює також з "Росією 1", НТВ, "ТВ Центром", "П'ятим каналом", "Домашнім" і російськими телеканалами.

The Independent View

Більш того, другу позицію в рейтингу зайняла ще одна українська компанія Film.ua: вона заявила про роботу над 35 серіальними проектами для російських телеканалів тривалістю 527 годин.

Зазначимо, Film.ua є одним із найбільших виробників серіалів, які транслюються у Росії протягом двох років. Так, у 2016 році продюсерська компанія заявила про 32 проекти тривалістю 448 годин, які перебувають у неї в роботі.

При цьому, Україна стала ключовим постачальником не тільки серіалів для телеканалів у РФ. У більшості розважальних програм у російському ефірі - українське коріння. Зокрема, шоу "Орел і решка" і "Ревізорро" на "П'ятниці", реаліті-шоу "Папа потрапив", "Я соромлюся свого тіла" і багато інших зняті або розроблені українськими компаніями.

Як повідомляв "Обозреватель", Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) анулювало прокатне свідоцтво низки російських телесеріалів, які транслювалися на українських телеканалах. При цьому в Росії не забороняється показ шоу і серіалів українського виробництва.