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У США знайшли тіло 20-річної зірки серіалів

2.7тЧитати новину російською

Американський актор Джексон Оделл помер у віці 20 років.

Як повідомляє таблоїд TMZ, тіло актора знайшли у п'ятницю, 8 червня в його будинку у Сан-Фернандо (Каліфорнія).

Відповідно до джерела, причину смерті молодого актора встановити поки не вдалося. При цьому поліція виключила версію насильницької смерті, не виявивши відповідних ознак.

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Джексон Оделл почав зніматися в кіно з 12 років. Славу акторові принесла роль в серіалі "Голдберг". Разом з цим артист займався музикою і написав цього року кілька пісень до фільму "Forever Your Girl".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на 79 році життя помер народний артист Росії актор театру і кіно Леонід Нєвєдомський.

Місце
США
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