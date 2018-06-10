У США знайшли тіло 20-річної зірки серіалів

Американський актор Джексон Оделл помер у віці 20 років.

Як повідомляє таблоїд TMZ, тіло актора знайшли у п'ятницю, 8 червня в його будинку у Сан-Фернандо (Каліфорнія).

Відповідно до джерела, причину смерті молодого актора встановити поки не вдалося. При цьому поліція виключила версію насильницької смерті, не виявивши відповідних ознак.

Джексон Оделл почав зніматися в кіно з 12 років. Славу акторові принесла роль в серіалі "Голдберг". Разом з цим артист займався музикою і написав цього року кілька пісень до фільму "Forever Your Girl".

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