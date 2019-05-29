У Росії сказилися через правди HBO про Голодомор в "Чорнобилі"

Творці серіалу "Чорнобиль", який за рейтингами обійшов "Гру престолів 8", розповіли в 4 серії правду про Голодомор, що розлютило російських пропагандистів.

Гнівний пост про епізод "Наша мета – щастя всього людства" написав військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц в своєму Telegram-каналі, опублікувавши подкаст про серіал (щоб послухати, проскрольте до кінця сторінки).

"У подкасті (приблизно з 2:40) творці серіалу розповідають про його ідеї. Фільм про Україну. Тут все згадали – і вторгнення із Заходу, геноцид зі Сходу. І розкуркулення приплели, і Голодомор, куди ж без нього, і колективізацію. І взагалі, щоб ви знали, Чорнобиль був останнім злочином СРСР перед Україною (якщо не брати до уваги вже російську війну на Донбасі і окупацію в Криму)", – поскаржився пропагандист Коц.

Солдати відстрілюють тварин - "Чорнобиль" скріншот

Він заявив, що творці серіалу "впарюють" це всьому світу. Хоча військкор побачив у цьому і перевагу – стрічка може зацікавити глядачів почитати про ЧАЕС.

"Я, до речі, не писав, що кіно – ла*но, (у чому мене чомусь звинуватили). Знято дійсно відмінно. Але ідейно він з моїми відчуттями не співпадав. Тому що він не про героїзм і любов, а про совок у журавлинному вираженні. І ось зайве тому підтвердження. Це я навіть фактологию толком не розбирав, яка там сильно кульгає", – написав він.

Серіал "Чорнобиль" Скріншот (YouTube)

За сюжетом, йде евакуація людей в зоні відчуження. Солдат натрапив на 82-річну бабусю, яка не збирається залишати свій будинок. Адже в ньому вона пережила і революцію, і Голодомор, і війну.

"Ти не перший солдат, що прийшов сюди зі зброєю. Коли мені було 12 – була революція – люди царя. Потім більшовики, хлопчаки, як ти марширували в шеренгах. Вони веліли нам йти. Потім був Сталін і його голод – Голодомор. Мої батьки померли, дві сестри померли. Нам теж говорили йти – ні. І Велика Війна: німецькі хлопчаки: знову солдати, голод, трупи ... " – говорила бабуся у фільмі.

Бабуся в серіалі "Чорнобиль" кадр з фільму

Все це вона розповіла, коли доїла корову. Солдат продовжив вмовляння. Жінка вилила молоко і вбила корову, а в автобусі на неї вже чекали сусіди.

Самі творці підтвердили, що дійсно була настільки жорстка евакуація населення, а історія про бабусю – справжня.

Бабуся вбила корову в серіалі "Чорнобиль" кадр з фільму

Подкаст про серіал "Чорнобиль" мовою оригіналу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ліквідатор Леонід Сєдов розповів, що знімати фільми про катастрофу в Чорнобильській АЕС мають українці, а не іноземці. На його думку, в стрічці вийшло все перебільшено, а називати її потрібно було "Монстри".

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. Серіал складатиметься з п'ятьох серій, розповість про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році і спробах з'ясувати її причини.

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня. 3 серія "Відкрийся, земля" (Open Wide, O Earth) з'явилася в мережі 20 травня.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!