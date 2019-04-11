У Росії померла зірка радянського кіно: що відомо

У Москві помер відомий російський актор театру і кіно, зірка "Современника" і народний артист РФ Геннадій Фролов.

Артист помер на 82-у році життя. Про те, що саме стало причиною смерті, не повідомляється. Про це написали на сайті театру "Современник".

"У нас дуже гірка втрата. Після важкої тривалої хвороби помер один з провідних найстаріших акторів театру "Современник" Геннадій Фролов. Народний артист країни, один з перших акторів "Современника", людина яка будувала цей театр, присвятила йому все життя і вклала своє серце", – зазначила адміністрація театру.

Геннадій Фролов Современник

За попередньою інформацією, похорони відбудуться в неділю, 14 квітня. Точний час прощання з артистом, а також місце поховання будуть відомі пізніше.

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Відзначається, що Фролов працював у театрі з 1961 року і був з "Сучасником" з моменту його створення.

Крім роботи в театрі, актор знявся більш ніж у півсотні кінокартин. Зокрема, він відомий за ролями у фільмах "Следствие ведут знатоки: Из жизни фруктов", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Батальоны просят огня", "Россия молодая", "Битва за Москву" та інших.

Геннадій Фролов kino-teatr.ru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер актор Олексій Булдаков, виконавець головної ролі у фільмі "Особливості національного полювання". Артист раптово помер у віці 68 років.

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