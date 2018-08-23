У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

Популярний російський портал "Кинопоиск" опублікував на сторінках про відомих голлівудських акторів інформацію про їхню "смерть".

"Похованими" виявилися такі знаменитості, як Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, Джордж Клуні та інші артисти, пише Life.Ru.

Так, на сайті в описах біографії артистів в графі "Смерть" вказали місце, де нібито померли зірки. На всіх сторінках відомих акторів дата "смерті" поставлена ​​не була, проте було позначена локація - "Японська імперія (Південна Корея)".

Актори дружним строєм "померли" в Японської імперії. Це лол, звичайно. Кинопоиск, ти поїхав? pic.twitter.com/mUE9AMTOEa - Aquarium (@RinkaAquarium) 22 серпня 2018 р

Також серед "померлих" - Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон, Джессіка Честейн, Джозеф Гордон-Левітт, Рассел Кроу і інші.

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

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