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У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

1.8тЧитати новину російською

Популярний російський портал "Кинопоиск" опублікував на сторінках про відомих голлівудських акторів інформацію про їхню "смерть".

"Похованими" виявилися такі знаменитості, як Джонні Депп, Леонардо Ді Капріо, Анджеліна Джолі, Джордж Клуні та інші артисти, пише Life.Ru.

Так, на сайті в описах біографії артистів в графі "Смерть" вказали місце, де нібито померли зірки. На всіх сторінках відомих акторів дата "смерті" поставлена ​​не була, проте було позначена локація - "Японська імперія (Південна Корея)".

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Також серед "померлих" - Бенедикт Камбербетч, Том Хіддлстон, Джессіка Честейн, Джозеф Гордон-Левітт, Рассел Кроу і інші.

У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

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У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

У Росії "поховали" культових зірок Голлівуду: що сталося

Скріншот з сайту "Кинопоиск"

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський ситком "Теорія великого вибуху" закриють в травні 2019 року. Новий, 12-й сезон, вихід якого запланований на осінь 2018 року, стане для серіалу останнім.

Особи
Анджеліна ДжоліДжонні ДеппЛеонардо Ді КапріоДжордж Клуні
Об'єкти
Голливудкіно
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