У новому трейлері ''Гри Престолів-8'' знайшли спойлер фіналу

Шанувальники фентезі-саги "Гра Престолів" у трейлері восьмого і заключного сезону серіалу знайшли підтвердження однієї із фанатських теорій.

Як припустили користувачі соцмережі Twitter, один із головних героїв Бран Старк перетвориться на головного антагоніста — Короля Ночі (трейлер дивіться нижче).

Колаж: fotor.com

Півторахвилинний ролик демонструє глядачам персонажів Джон Сноу, сестер Сансу і Арью Старк, які спускаються до усипальниці замку Вінтерфелл. Там вони знаходять власні надгробні статуї. Зауважимо, що в компанії персонажів не вистачає ще одного родича — Брана Старка. Однак після приходу трійці до підземелля, його коридори починають наповнюватися холодом.

Теорія про те, що Бран Старк є Королем Ночі, з'явилася ще у 2017 році. Тоді прихильники серіалу вказали на схожість між персонажами у зовнішності й підкріпили цю версію тим, що Старк здатний подорожувати у часі та має магічні здібності.

Тоді ж уважні фани звернули увагу і на інтерв'ю Айзека Хемпстед-Райта, актора ролі Брана: у відповідь на запитання, чи є він Королем Ночі, хлопець лише відповів, що обидва згаданих персонажа — найдавніші істоти Вестеросу.

Нагадаємо, що "Гра престолів" виходить на каналі HBO із 2011 року. Літературною основою Серіалу став цикл книг "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. Восьмий, фінальний сезон серіалу стартує 14 квітня.

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