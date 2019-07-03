У нових "Сватів" знайшли Путіна і георгіївську стрічку: деталі скандалу

Ряд громадських організацій звернулися в Державне агентство з питань кіно з проханням анулювати прокатне посвідчення серіалу "Свати", який з 1 липня знову почав показувати телеканал "1+1".

За словами члена експертної комісії при Держкіно Сергія Стуканова серіал потрапляє під заборону на показ в Україні, тому що в ньому з'являється російська державна символіка, а серед героїв стрічки є працівники правоохоронних органів РФ, що заборонено законом, пише "Громадське".

Скріншот з відео

"Я вже не кажу, що в шостому сезоні, який почав показувати телеканал "1+1", з'являється портрет президента Путіна, Сталіна, з'являється "Георгіївська стрічка", яка так само визнана ворожою символікою, але вже за іншими законами, зокрема про декомунізацію. Шостий сезон не повинен бути зараз на екранах", - зазначив Стуканов.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

"І я думаю державне агентство має всі підстави це зробити, навіть не звертаючись до експертної комісії", - резюмував Стуканов.

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної чинності рішення Окружного адміністративного суду.

Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!