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У Москві знайшли мертвим сина легендарного творця вірменського кіно: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

У Москві 10 січня знайшли мертвим сина творця вірменського кіно Кирила Бек-Назарова.

За даними Telegram-каналу Mash, його тіло перебувало на ліжку в його квартирі в Тверському районі російської столиці.

Уточнюється, що ознак насильства на тілі 84-річного чоловіка не було. Причини і обставини смерті уточнюються.

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Його батьком був відомий режисер Амо Бек-Назаров, який створив перший вірменський художній фільм "Намус". Він мріяв екранізувати п'єсу драматурга Шанта "Старі боги", і навіть намітив акторів-вірмен, яких можна було залучити до участі у фільмі. Однак ідеї не судилося здійснитися.

Бек-Назаров з сином Кирилом

Бек-Назаров з сином Кирилом

kino-teatr

Режисерський дебют Амо Бека відбувся за радянських часів. У 1921 році він очолив кіносекцію Наркомосу Грузії, був директором і художнім керівником цієї секції, а потім Держінопрома Грузії. Пізніше він був лауреатом Сталінської премії. Найвідоміші його роботи — "Пепо", "Шор і Шоршор".

У Москві знайшли мертвим сина легендарного творця вірменського кіно: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві помер знаменітвий режисер Юрій Кушнерев, відомий роботою над картинами "Міміно", "Сволота", "Ку! Кін-дза-дза".

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РосіяМосква
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минин евген
минин евген
руцкие свиньи сдавайтесь, вас ждет теплая вотка, лапти, матрешки, дохлые медведи и хуём по-лбу. ваши матери уже ждут вас здесь.
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