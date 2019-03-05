У мережі з'явилися кадри з останнього сезону "Гри престолів"

До старту фінального сезону популярного серіалу "Гра престолів" залишилося зовсім небагато часу.

Прем'єра запланована на 14 квітня і напередодні початку нового сезону телеканал HBO ділиться новими промо-кадрами саги. Знімки опублікувало видання Entertainment Weekly.

Крім того, актори поділилися невеликими коментарями про те, якими будуть сюжетні лінії їхніх персонажів.

"У цьому сезоні Санса насолоджується лідерством, і цьогорік усіх, хто буде його оскаржувати, чекають труднощі", – повідомляє Софі Тернер.

"Незабаром може статися кінець світу, але він хоча б закоханий і знає, хто він такий", – розповідає Кіт Герінґтон про свого персонажа Джона Сноу.

"Вона так багато побачила, багато чому навчилася, стільки страждала. Вона працювала над цим усе своє життя", – каже Емілія Кларк про Дейенеріс.

"Те, що ми зробили з нашою командою в цьому році, до нас не робив ніхто ні в кіно, ні на телебаченні. Це фінальна битва Армії Смерті з армією живих – повністю безпрецедентно і нещадно, і навіть битва являє собою поєднання різних жанрів", – додає один із продюсерів шоу Брайан Когман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани у США 14 квітня, а буквально через декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами.

Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

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