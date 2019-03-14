У Львові відкривається кінотеатр Multiplex

15 березня запрацює новий 7-ми зальний кінотеатр Multiplex. Мультизальників буде розташований в першому на західній Україні Спортивно - Торгово - розважальному Центрі Spartak, який знаходиться за адресою: вулиця Гетьмана Мазепи, 1Б.

Загальна площа нового кінотеатру 3224,3 квадратних метра, а місткість залів становить 867 місць. У новому 7 зальника плануються як класичні так і нові сервіси. В кінці березня почне працювати лаунж зона MClub від Multiplex, в якій можна побалувати себе смачним коктейлями. А в другій половині квітня очікується запуск унікального для мережі проекту "Luke & Lea" - це комфортна ігрова зона для дітей, в якій всі маленькі відвідувачі зможуть весело проводити час разом з аніматорами, поки батьки дивляться фільм.

Multiplex стає місцем, де можна не просто подивитися кіно, а й комфортно відпочити. Команда мережі не втомлюється експериментувати і постійно вводить додаткові сервіси для глядачів. "Luke & Lea" - це абсолютно новий проект для Multiplex. В ігровій зоні можна спокійно залишити діток від 2 років до 7 років і піти подивитися бажаний фільм. Уже в другій половині квітня сервіс повноцінно запрацює, а поки в кінотеатрі функціонуватимуть зали та зона барів.

З 13:00 в кінотеатрі почнуться перші сеанси і спеціально для жителів Львова та гостей міста вони будуть безкоштовними. Тільки 15 березня в п'ятому залі безкоштовно можна буде подивитися: "Королівський коргі", "Скажена місія в Майамі", "Аквамен" і "Зустріч однокласників". Для отримання безкоштовного квитка необхідно звернутися в касу кінотеатру.

Чекаємо вас в Multiplex CТРЦ Spartak 15 березня.

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