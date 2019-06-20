У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

Кліпмейкер Юрій Двіжон спільно з KYIVPRIDE презентував продовження документального фільму "Не ховай очей-2. Наші в США", що розповідає про долі українських ЛГБТ-емігрантів.

Зйомки проходили в трьох містах США - Сан-Франциско, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі. Головними героями фільму стали п'ять українців, які емігрували. Серед них - учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи" Юлія Гельцман і журналіст програми "Абзац" на Новому каналі Філ Мономро (Чурчхеладзе).

Прес-служба

Прес-служба

У фільмі піднімаються такі питання, як сексуальна освіта в школах, буллінг, відносини з батьками після камінг-ауту, релігія, притулки для ЛГБТ-людей, історія, сексуальне здоров'я, дискримінація і злочини на ґрунті ненависті.

Також на думку режисера, відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства і недостатнє інформаційне висвітлення цих тем уподібнює українське суспільство до жителів країн третього світу.

Прес-служба

Прес-служба

Зазначимо, що після показу фільму, який відбувся 19 червня, в Києві, молоді люди спортивної зовнішності в балаклавах побили глядачів заходу.

"Мені дуже шкода тих, хто постраждав після показу мого фільму. Сподіваюся, з ними все в порядку. Саме через напад двоє героїв фільму покинули Україну і за іронією долі схожі історії тривають і далі. Такі новини ще більше підштовхують до боротьби і активізму", - сказав Юрій Двіжон.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з постраждалих в результаті нападу після показу кіно в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Його побили настільки сильно, що знадобилася госпіталізація.

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