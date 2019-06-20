ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини

У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

270Читати матеріал російською

Кліпмейкер Юрій Двіжон спільно з KYIVPRIDE презентував продовження документального фільму "Не ховай очей-2. Наші в США", що розповідає про долі українських ЛГБТ-емігрантів.

Зйомки проходили в трьох містах США - Сан-Франциско, Нью-Йорку і Лос-Анджелесі. Головними героями фільму стали п'ять українців, які емігрували. Серед них - учасниця третього сезону "Супермодель по-українськи" Юлія Гельцман і журналіст програми "Абзац" на Новому каналі Філ Мономро (Чурчхеладзе).

У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

Прес-служба

У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

Прес-служба

Новини
"Росія — не СРСР": актор із "Чорнобиля" жорстко відчитав Москву за "наїзди"

У фільмі піднімаються такі питання, як сексуальна освіта в школах, буллінг, відносини з батьками після камінг-ауту, релігія, притулки для ЛГБТ-людей, історія, сексуальне здоров'я, дискримінація і злочини на ґрунті ненависті.

Також на думку режисера, відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства і недостатнє інформаційне висвітлення цих тем уподібнює українське суспільство до жителів країн третього світу.

У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

Прес-служба

У Києві представили документальний фільм "Не ховайся очей. Наші в США"

Прес-служба

Зазначимо, що після показу фільму, який відбувся 19 червня, в Києві, молоді люди спортивної зовнішності в балаклавах побили глядачів заходу.

"Мені дуже шкода тих, хто постраждав після показу мого фільму. Сподіваюся, з ними все в порядку. Саме через напад двоє героїв фільму покинули Україну і за іронією долі схожі історії тривають і далі. Такі новини ще більше підштовхують до боротьби і активізму", - сказав Юрій Двіжон.

Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з постраждалих в результаті нападу після показу кіно в рамках ЛГБТ-події "КиївПрайд" став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шурігін-Греклов. Його побили настільки сильно, що знадобилася госпіталізація.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel