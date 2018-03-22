У голлівудській комедії знялися дві українки: опублікований трейлер

Дві актриси-українки, що підкорили Голлівуд: Міла Куніс та Іванна Сахно, знялися у комедії "Шпигун, який мене кинув". Прем'єра пригодницької картини відбудеться вже влітку 2018 року (щоб подивитися трейлер, докрольте новину до кінця).

У мережі з'явився трейлер нової комедії зі знаменитими акторами Мілою Куніс і Джастіном Теру в головних ролях. У фільмі, зйомки якого проходили в Будапешті, крім Міли, також взяла участь і ще одна українка, 20-річна Іванна Сахно, раніше прославилася завдяки ролі в блокбастері "Тихоокеанський рубіж". Трейлер фільму опублікований на YouTube-каналі Movieclips Trailers.

Кадр з фільму YouTube

Комедійний фільм "Шпигун, який мене кинув" розповідає про двох подруг Морган і Одрі, які випадково опинилися залучені в міжнародну змову.

Дівчата потрапили в небезпечну історію, після того, як з'ясувалося, що колишній хлопець однієї з героїнь є шпигуном. Сахно зіграє молоду дівчину Надію, успішну модель і за сумісництвом кілера, якій доручено ліквідувати Одрі і Морган.

Світова прем'єра картини запланована на липень-2018, в Україні фільм повинен вийти вже в серпні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше голлівудська знаменитість з українським корінням Міла Куніс потрапила в неприємну ситуацію: у її рідному місті - Чернівцях, які вона відвідала в серпні 2017 року. Актрису не пустили в дім, де вона виросла.