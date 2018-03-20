Творці "Гри престолів" знімуть серіал про Чорнобиль

Телеканал HBO, який займається виробництвом культового серіалу "Гра престолів", спільно зі Sky зніме міні-серіал "Чорнобиль".

Ця багатосерійна кінострічка буде присвячена аварії на атомній електростанції, передає видання Coming Soon.

Сюжет поки не уточнюється, відомо лише, що у фокусі виявляться люди, які брали участь в ліквідації наслідків аварії та розслідуванні з метою з'ясування її обставин.

Ключові ролі виконають популярні голлівудські актори - Стеллану Скарсгарду дісталася роль заступника голови Ради Міністрів СРСР Бориса Щербини, призначеного главою урядової комісії з ліквідації наслідків катастрофи.

Стеллан Скарсгард Fan World

Також у проекті будуть задіяні Емілі Уотсон, яка зіграє фізика Уляну Хомюк, і Джаред Харріс, який отримав роль хіміка Валерія Легасова. Останній прибув до зруйнованої станції одним з перших і отримав значну дозу радіації. Саме він запропонував склад суміші, якою був засипаний палаючий реактор, що запобігло подальшому розповсюдженню радіоактивних матеріалів.

Емілі Уотсон навколо ТВ

Постановником призначений Йохан Ренк, який раніше працював над створенням деяких епізодів серіалу "Родовід". Дата релізу проекту поки не уточнюється.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше радіоактивним відходам з Чорнобиля знайшли незвичайне застосування.