Трагедія на ЧАЕС очима HBO: вийшов перший трейлер серіалу Chernobyl

Телеканал HBO, стрімер популярних серіалів на кшталт "Гра престолів", "Справжній детектив", опублікував перший повноцінний трейлер міні-серіалу "Чорнобиль".

Фільм складатиметься з п'яти серій, розповість про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році і спроби з'ясувати її причини. Прем'єра серіалу запланована на 6 травня 2019 року.

За сюжетом, провідний радянський ядерник Валерій Лєгасов (Джерад Харріс), керівник урядової комісії з питань аварії, віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються з'ясувати причини Чорнобильської катастрофи.

Головні ролі в серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумник Вілл Хантінг") та номінант "Оскара" Емілі Вотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка та мисливець 2"), режисером — Юхан Ренк ("Пуститися берега").

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відомі голлівудські режисер Мері Ламберт і продюсер Джером Гарі оголосили про початок зйомок свого нового документального фільму про Юлію Тимошенко.

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