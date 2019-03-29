|Кіно
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

Трагедія на ЧАЕС очима HBO: вийшов перший трейлер серіалу Chernobyl

1.3тЧитати матеріал російською

Телеканал HBO, стрімер популярних серіалів на кшталт "Гра престолів", "Справжній детектив", опублікував перший повноцінний трейлер міні-серіалу "Чорнобиль".

Фільм складатиметься з п'яти серій, розповість про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році і спроби з'ясувати її причини. Прем'єра серіалу запланована на 6 травня 2019 року.

За сюжетом, провідний радянський ядерник Валерій Лєгасов (Джерад Харріс), керівник урядової комісії з питань аварії, віце-прем'єр СРСР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) і радянський фізик-ядерник Уляна Хомюк (Емілі Вотсон) намагаються з'ясувати причини Чорнобильської катастрофи.

Новини
''Одного разу в Голлівуді'': вийшов довгоочікуваний трейлер фільму Тарантіно

Головні ролі в серіалі виконують номінант премії "Еммі" Джаред Харріс ("Корона", "Божевільні"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолія", "Розумник Вілл Хантінг") та номінант "Оскара" Емілі Вотсон ("Хіларі і Джекі", "Розсікаючи хвилі"). Автором сценарію і виконавчим продюсером "Чорнобиля" виступив Крейг Мейзін ("Білосніжка та мисливець 2"), режисером — Юхан Ренк ("Пуститися берега").

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відомі голлівудські режисер Мері Ламберт і продюсер Джером Гарі оголосили про початок зйомок свого нового документального фільму про Юлію Тимошенко.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
видеотрейлерсеріалЧАЕС
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки