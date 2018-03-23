"Сувенір з Одеси": 5 цікавих фактів про серіал

У понеділок, 19 березня, на українському телеканалі "1+1" стартував історичний серіал "Сувенір з Одеси", який розповідає про афери у кримінальному світі на початку минулого століття, близько 100 років тому. Зйомки серіалу проходили в Києві і Одесі, в проекті взяли участь понад 80 українських акторів.

Цікаво, що творча група "Сувеніри з Одеси" навмисно відмовилася від зйомок в павільйоні, прийнявши рішення віддати перевагу історичним локаціях, які найбільш точно передають дух початку 20-го століття. "Обозреватель" пропонує ознайомитися з п'ятіркою цікавих фактів, які залишилися за кадром.

Серіал "Сувенір з Одеси" Прес-служба 1 + 1

1) Оскільки в серіалі йдеться про події 100 річної давності, художнику-постановнику Олександру Тетерін доводилося постійно маскувати в кадрі елементи сучасності. Кондиціонерні блоки на фасадах будівель, наприклад, ховали за білизною, якк одесити так люблять сушити між балконами в своїх двориках. Електричні дроти завивали плющем. Іноді творці навіть з дозволу поліції скручували дорожні знаки, а після зйомок встановлювали їх назад.

2) Марк Дробот - один з виконавців головних ролей в серіалі, заради зйомок вивчив французьку. Популярний український актор грає в серіалі шпигуна Жоржа Лафара, який за сюжетом видає себе за француза, і практично вся роль була на цій мові.

"Ще на пробах я читав уривки з сценарію, але не помітив головного - над рядками дрібним шрифтом було написано "говорить французькою". Коли мене вже затвердили на роль і прислали текст моїх сцен, я з жахом побачив транскрипцію, і спочатку був абсолютно приголомшений , оскільки ніколи не стикався з цією мовою. З того моменту почалися безупинні уроки французького", - поділився артист.

Серіал "Сувенір з Одеси" Прес-служба 1 + 1

3) У серіалі покажуть сцени похорону, незважаючи на те, що артисти і представники знімальної групи часто є забобонними людьми і, зазвичай, уникають сцен, де їм потрібно лягати в труну або, наприклад, сідати в інвалідний візок. Для правдоподібності в "Сувенірі з Одеси" актори пішли на поступки, але від забобонів не відступили: за традицією, перш ніж лягти в труну, під подушкою залишали пляшку з алкоголем, яку після закінчення зйомок прийнято вилити.

Серіал "Сувенір з Одеси" Прес-служба 1 + 1

4) Майже всі костюми для героїв шили індивідуально. Навіть наряди для акторів масових сцен не брали в костюмерних. Одного разу художнику по костюмах Ірині Гергель довелося за день скупити все лазневі шапочки в Одесі і за ніч пошити з них близько 100 ретро-капелюшків.

Серіал "Сувенір з Одеси" Прес-служба 1 + 1

5) На знімальному майданчику часто відбувалися містичні збіги. Наприклад, у другій серії є епізод, в якому з міською площі крадуть сигнальну гармату. Цю сцену знімали на натурі в центрі Одеси. Команда заздалегідь приїхала на огляд локації. Сама гармата була дуже об'ємна і важка настільки, що спочатку були сумніви, як її можна взагалі підняти, не те, що непомітно вкрасти. Уже повернувшись на місце через день, з подивом виявили, що гармата зникла. Правда, через деякий час її повернули - мабуть, забирали на реставрацію.

Серіал "Сувенір з Одеси" Прес-служба 1 + 1

Раніше "Обозреватель" представляв добірку найбільш унікальних місць в Києві , де проходили зйомки історичного серіалу "Сувенір з Одеси".