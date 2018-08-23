Стало відомо про закриття популярного серіалу

Американський ситком "Теорія великого вибуху" закриють у травні 2019 року. Новий, 12-й сезон, вихід якого запланований на осінь 2018 року, стане для серіалу останнім.

Як пише Variety, автори серіалу мають намір закінчити його на яскравій ноті.

"Разом з акторами, сценаристами і командою в цілому ми дуже цінуємо успіх серіалу і хочемо зробити останній сезон, його останні серії такими, щоб дати йому епічне творче завершення", - процитувало джерело спільну заяву компаній Warner Bros. Television, CBS та Chuck Lorre Productions.

Прем'єра дванадцятого та фінального сезону відбудеться 24 вересня 2018 року, а тим часом OBOZREVATEL згадав дотепні епізоди з попередніх сезонів "Теорії великого вибуху".

Нагадаємо, "Теорія великого вибуху" (The Big Bang Theory) вийшов на екрани у вересні 2007 року. Ситком розповідає про життя двох молодих талановитих фізиків, їх привабливої сусідки офіціантки, а також їхніх друзів - інженера та астрофізиці. У 2011 році серіал завоював "Золотий глобус" за кращу чоловічу роль, також за роки існування неодноразово ставав лауреатом премії "Еммі".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, творці популярного серіалу "Картковий будинок" показали ефектний постер нового сезону, на якому зображений Московський Кремль в крові.