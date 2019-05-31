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Стало відомо, хто насправді придумав фінал "Гри престолів"

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Автор культової саги "Пісня льоду і полум'я" письменник Джордж Мартін особисто придумав фінал останнього сезону культового серіалу "Гра престолів 8".

Про це розповів актор Айзек Хемпстед-Райт, який зіграв Брана Старка в стрічці, уточнивши, що сам дізнався від шоуранерів Девіда Беньоффа і Д. Б Вайсса, передає WhatCulture.

"Вони сказали мені, що є дві речі, які Мартін запланував для Брана. Це одкровення, пов'язане з Ходором, і те, що Бран стане королем. Це щось особливе – бути безпосередньо залученим в те, що є частиною бачення автора. І це дійсно відмінний спосіб завершити історію", – зізнався Айзек.

"Гра престолів" - Санса, Бран, Джон, Ар'я

"Гра престолів" - Санса, Бран, Джон, Ар'я

Instagram @ gotinsider

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На його думку, Бран прекрасно підходить для цієї ролі. Адже король не обтяжений особистими симпатіями або таємним планом, але володіє розумінням всесвіту.

"Думаю, він стане дійсно гарним королем. Можливо, і буде відчуватися нестача в по-справжньому емоційному лідері, що теж гарна якість для короля чи королеви. Але водночас сперечатися з Браном не вийде. Він такий: "Ні, я знаю все", – додав актор.

Айзек Хемпстед-Рай

Айзек Хемпстед-Рай

Instagram @ isaachwright

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоста серія фінального сезону серіалу "Гра престолів" з російським перекладом з'явилася зі значною затримкою, що викликало ажіотаж у мережі. Фанати залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Вони вважають, що сценаристи недопрацювали і могли зробити краще.

Вони навіть підписали петицію з вимогою "перезняти" його. Багато хто вважає, що шоуранери просто згорнули проект, не давши можливості пояснити телеглядачам багато моментів.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Джордж Мартін
Теги
Гра престолів 8серіал
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