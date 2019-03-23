Спойлери! У мережу злили серію "Гри престолів"

Відомий блогер TheRealFrikiDoctor злив у мережу першу серію заключного сезону культового серіалу "Гра престолів" до прем'єри.

Відповідне відео, що розкриває сюжет, було зафіксовано в YouTube, проте незабаром було видалено, передає Super.

TheRealFrikiDoctor вже зливав у мережу подробиці шостого сезону до його виходу, після чого спойлери виявилися в Twitter і Reddit. Це помітно зіпсувало настрій представникам НВО і акторам, а також тим, хто хотів дізнатися подробиці тільки після виходу серіалу. Як виявилося, сценарій був справжнім.

Далі наводимо повний сюжет першої серії сезону, який ще не вийшов.

Вінтерфелл

У першій серії відбудеться возз'єднання Джона Сноу (Таргаріен) і Брана (Старка), а також зустріч Санси та матері драконів Дейенеріс Таргаріен. Дені усвідомлює, що їй не раді, а Бран розповість, що Стіна впала, а у Короля Ночі є дракон.

На загальній раді Джон представляє всім присутнім Дейенеріс і наказує розіслати всім воронів зі звісткою про Короля Ночі. Дені обводить поглядом присутніх і бачить їх невдоволення.

Ліана Мормонт звертається до Джона: "Не забувай, що правити Північчю – твоя ноша, ми вибрали тебе, а не її", на що Сноу відповідає, що їм необхідні союзники, а Дейенеріс – один з найсильніших. Тіріон обіцяє, що його сестра надішле на допомогу свою армію. Ця новина не вражає Раду, Санса в люті: "Ви привели на Північ не тільки її, але й армію Ланністерів?"

Санса обговорює з Тіріоном "допомогу" від Серсі і питає, чи можна їй довіряти. Тіріон впевнений, що Серсі вагітна, тому у неї є привід битися проти Короля Ночі. Він намагається переконати Сансу, що його сестра змінилася і дійсно хоче допомогти.

Зворушливе возз'єднання Джона та Арьи. Джон запитує, чи знадобився їй кинджал, Арья киває: "Так, пару разів". Він просить її допомогти переконати Сансу в тому, що Дейенеріс їм потрібна.

Королівська Гавань

Прибуття Грейджоя, його бесіда з Ярою: Еурон каже, що не стане її вбивати, бо вони – одна сім'я. Квіберн повідомляє Серсі, що Король Ночі зруйнував Стіну і захопив дракона, що та сприймає як гарну новину: "Нехай всі на Півночі самі вб'ють один одного".

Еурон показує Серсі, що виконав обіцянку майже повністю і вимагає свою нагороду. Вона незадоволена тим, як він впорався із завданням, але дає йому обіцяне. Після близькості вона визнається, що зазнала ті ж емоції, як від подружнього обов'язку з Робертом Баратеоном.

Тим часом, Теон захоплює один з кораблів Еурона і звільняє Яру. Він просить у сестри, справжньої королеви Залізних островів, дозволу відправитися на Північ і допомогти Старкам, Яра погоджується.

Вінтерфелл

Давос, Варіс і Тіріон знають про відносини Джона і Дені, які стають ближче з кожним днем. Дейенеріс вчить Джона літати на драконах: вона вибирає Дрогона, а він – Рейгана, на якого ніяково забирається і злітає в небо. Пізніше на землі Джон і Дені зливаються в пристрасному поцілунку.

Джон розмовляє з Сансою, яка вважає, що він не сприймає її всерйоз. Сноу повторює, що шукає союзників, а Санса не витримує: "Ти схилив коліно заради Півночі або заради любові?", - залишаючи Джона в розгубленості.

Джора Мормонт представляє Дейенеріс Сема Тарлі. Мати Драконів повідомляє Тарлі, що вбила його батька і брата, Сем ледь стримує сльози. За порадою Брана він вирішує розповісти Джону правду про його походження.

Сем зустрічає Джона у статуї Неда Старка і каже, що йому не слід було шукати союзника в особі Дейенеріс. Джон заперечує, що він тепер навіть не Король Півночі, вибір зроблений. Сем все пояснює, шокуючи друга історією про Ліану Старк, Рейгара Таргаріена та справжнє ім'я Джона – Ейгон Таргаріен. Сноу важко прийняти новину про те, що він законний спадкоємець Залізного Трону.

Чорна Вежа

Тормунд і Берик кажуть Еду, що Стіна впала, Король Ночі увійшов у Вестерос, і у нього є дракон. У Чорній Вежі відбувається щось дивне – на стінах з'являються символи (ймовірно, послання від Короля Ночі). Герої поспішають послати ворона до Вінтерфеллу, не підозрюючи, що завдяки Брану про небезпеку знають всі, включаючи Серсі. Епізод закінчується прибуттям Короля Ночі в Чорний замок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілія Кларк, яка зіграла Дейнеріс Таргаріен, заінтригувала шанувальників фразою про закінчення культової стрічки.

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