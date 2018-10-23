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Скандальний український фільм претендує на престижну премію

1.8тЧитати матеріал російською

Український художній фільм "Мир вашому дому", вихід якого у прокат супроводжувався скандалом через російських акторів-"кримнашистів" у його складі, претендує на премію "Золотий глобус" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою".

Як зазначає "КП в Україні" з посиланням на слова режисера Володимира Лерта, з картиною вже ознайомилися члени журі.

Скандальний український фільм претендує на престижну премію

Фото: kp.ua

"Фільм подивилася комісія "Золотого глобуса". Картина їм дуже сподобалася. 29 жовтня ми маємо показати її в кінотеатрі у Лос-Анджелесі, де відбудеться показ для всіх членів комісії "Золотого глобуса". Після цього буде зрозуміло, чи потрапить фільм у номінацію", — розповів він.

При цьому сам режисер результати на успіх називаємо невисокими, оскільки цього року поруч із його роботою представлені доволі сильні конкуренти.

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Нагадаємо, фільм "Мир вашому дому!" знімали за підтримки Держкіно сумою у розмірі 8,8 млн грн. Картину показали на відкритті кінофестивалю "Молодість. Пролог", проте у прокат вона вийшла у жовтні 2017 року зі скандалом, в ході якого стрічку назвали "псевдоукраїнською" і вимагали заборонити.

Річ у тім, що одну з головних ролей у фільмі зіграв російський актор Євген Князєв, який раніше підписав звернення російських діячів культури на підтримку путінської політики щодо України — тобто фактично схвалив агресію та окупацію. Спочатку цю роль мав виконати Богдан Ступка. Але після смерті актора Лерт був змушений шукати заміну і у 2013 році запросив на цю роль Князєва.

Фільм знімали російською мовою, оскільки половину ролей виконували російські актори. У прокат картина вийшла в українському дубляжі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український фільм отримав Гран-прі престижного фестивалю у Польщі і тепер зможе боротися за "Оскар" у 2020 році.

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