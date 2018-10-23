Скандальний український фільм претендує на престижну премію

Український художній фільм "Мир вашому дому", вихід якого у прокат супроводжувався скандалом через російських акторів-"кримнашистів" у його складі, претендує на премію "Золотий глобус" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою".

Як зазначає "КП в Україні" з посиланням на слова режисера Володимира Лерта, з картиною вже ознайомилися члени журі.

Фото: kp.ua

"Фільм подивилася комісія "Золотого глобуса". Картина їм дуже сподобалася. 29 жовтня ми маємо показати її в кінотеатрі у Лос-Анджелесі, де відбудеться показ для всіх членів комісії "Золотого глобуса". Після цього буде зрозуміло, чи потрапить фільм у номінацію", — розповів він.

При цьому сам режисер результати на успіх називаємо невисокими, оскільки цього року поруч із його роботою представлені доволі сильні конкуренти.

Нагадаємо, фільм "Мир вашому дому!" знімали за підтримки Держкіно сумою у розмірі 8,8 млн грн. Картину показали на відкритті кінофестивалю "Молодість. Пролог", проте у прокат вона вийшла у жовтні 2017 року зі скандалом, в ході якого стрічку назвали "псевдоукраїнською" і вимагали заборонити.

Річ у тім, що одну з головних ролей у фільмі зіграв російський актор Євген Князєв, який раніше підписав звернення російських діячів культури на підтримку путінської політики щодо України — тобто фактично схвалив агресію та окупацію. Спочатку цю роль мав виконати Богдан Ступка. Але після смерті актора Лерт був змушений шукати заміну і у 2013 році запросив на цю роль Князєва.

Фільм знімали російською мовою, оскільки половину ролей виконували російські актори. У прокат картина вийшла в українському дубляжі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, український фільм отримав Гран-прі престижного фестивалю у Польщі і тепер зможе боротися за "Оскар" у 2020 році.